Смешные вопросы девушке и не только по переписке

Алексей Вольцев

Многочисленные исследования в один голос твердят, что девушки любят парней с чувством юмора. Подтверждения тому мы видим ежедневно – даже если ты очень горячий парень, без чувства юмора женское сердце тебе не завоевать. Факт.

А еще ты должен быть хорошим собеседником. Веселым хорошим собеседником. Который умеет слушать. И говорит красиво сам. Да.

Ты должен быть хорошим веселым собеседником, который умеет слушать и красиво говорить.

Сложно?

А ты думал, в сказку попал?

Хорошо, облегчим тебе задачу. Перед тобой – список из 111 вопросов, которые помогут тебе выстроить диалог с девушкой и рассмешить ее. Некоторые вызовут у нее улыбку, другие, несмотря на их кажущуюся нелепость, помогут вам лучше узнать друг друга и заставят ее раскрыться.

Ты можешь использовать их как при личной встрече, так и в переписке.

Мы в тебя верим!

111 смешных вопросов

Ты бы предпочла говорить на всех языках мира или уметь играть на всех музыкальных инструментах?Какой мультфильм ты готова пересматривать до сих пор?Твоя любимая сказка в детстве?Если бы ты была едой, то какой и почему?Если бы ты работала в цирке, то кем?Какой волшебной силой ты бы хотела владеть?Невидимость или способность летать?Жить в мире волшебников или супергероев?Кем ты была в прошлой жизни?Кем бы ты хотела быть в следующей жизни?Ты бы хотела иметь больше времени или больше денег?Выпить литр кетчупа или литр горчицы?Если бы ты решила поменять имя, то какое выбрала бы?Если бы животные снимали документалки о людях, какие вещи показались бы им особенно странными?Как наши волосы понимают, что нужно прекратить расти?Если бы ты могла прочитать мысли любого из присутствующих, кого бы ты выбрала?Если бы ты была вундеркиндом, то в какой сфере?Оказавшись в невесомости, первое, что ты сделаешь?Ты бы выжила в Зомби Апокалипсисе?Какой навык тебе бы очень пригодился в жизни?Ты бы предпочла завтра утром получить завтрак в постель от кого-то особенного или иметь возможность проспать весь день?Если бы ты могла опустошить один магазин, не заплатив ничего, какой магазин ты бы выбрала?Ты бы предпочла быть моделью, гением или супер богатой?Ты бы хотела принять участие в реалити-шоу?На обложке какого журнала ты бы хотела оказаться?Провести год без оплаты счетов или месяц в оплачиваемом отпуске?Какой из вымышленных персонажей любит себя больше всего?Самое раздражающее качество, которое человек может иметь?Если бы ты была хлебом, то каким?Самый странный повод разорвать отношения?Отказаться от обоняния или от осязания?Если бы ты могла выбрать в качестве защитника любое мифическое существо, кто бы это был?Иметь очень короткую память или помнить абсолютно все?Тридцать дней без телефона или всю жизнь без десерта?Самая странная вещь, которую ты надевала на вечеринку?Майкл Джексон или Бейонсе?Самая классная эпоха в истории человечества?Чего никогда не должно быть на пицце?Если бы ты могла совершить преступление и не быть пойманной, что бы ты сделала?Твои самые странные мечты и цели?Самый спонтанный поступок в твоей жизни?Самый странный вкус мороженого, который ты бы попробовала?Иметь возможность менять свои решение или уметь останавливать время?Ты помнишь свой первый день в школе?Не иметь возможности отправлять сообщения в течение месяца или каждый день писать письма от руки на протяжении года?Есть макароны с сыром каждый день или вовсе не иметь возможности их есть?Первое, что ты делаешь, просыпаясь утром?Что бы ты сделала, если бы стала невидимкой на один день?Самая забавная пикап-фраза, которую тебе говорили?Потратить пять тысяч долларов на путешествие или на материальную покупку?Песня, которой ты готова подпевать несмотря ни на что?Твой самый бесполезный талант?Твоя самая странная влюбленность в знаменитость?Мелочи жизни, которые ужасно раздражают?Быть абсолютно одной пять лет или не иметь возможности быть одной в течение пяти лет?Самое ужасное имя, которое можно дать ребенку?Иметь возможность поговорить с Богом или стать лучшими друзьями с любой знаменитостью?У тебя были воображаемые друзья в детстве?Самая полезная профессия, которая только может быть у соседа?Самое глупое оправдание, которое ты когда-либо использовала, чтобы не прийти на работу?Если бы ты могла на минуту переместиться в любую точку планеты, куда бы ты отправилась?С кем хуже всего застрять в лифте?С кем бы ты предпочла сражаться – с ниндзя или с морским котиком?Супермэн или Бэтмэн?100 лошадей размером с утку или 1 утка размером с лошадь?Несуществующее место, в котором ты бы очень хотела побывать?Контроль над пространством или временем?Если бы ты могла стать любым персонажем Диснея, то кем?Какое прозвище ты бы хотела себе?Ты когда-нибудь влюблялась в персонажа мультфильма?Твой самый большой страх?Вещь, на которую большинство не обращает внимания, но очень бесит тебя?Если бы люди смогли прочесть твои мысли, что бы нового они узнали о тебе?Самое странное прозвище, которое тебе давали?Твоя любимая шутка?Расскажи о случае, когда тебе было очень стыдно и ты была рада, что никто ничего не заметил?Провести месяц с людьми, которые тебе не нравятся, или год без людей, которых ты любишь?Если бы ты оказалась в теле мужчины на один день, что бы ты сделала?Как бы ты отомстила грубому клиенту, будучи официанткой?Потерять руку или ногу?Если бы завтра настал Конец Света, какие три вещи ты бы сделала сегодня?Через сорок лет, по чему ты будешь ностальгировать сильнее всего?Детский фильм, который тебя пугает?Если бы тебя арестовали, никому ничего не сказав, какие предположения были бы у твоей семьи и друзей?Если бы у твоей жизни был слоган, то какой?Будучи ребенком, ты когда-нибудь сбегала из дома?Ты бы хотела прекратить мировой голод или избавить мир от ненависти?Земля до начала времен или после Апокалипсиса?Жить в космосе или под водой?С кем бы ты поменялась жизнями на день и почему?Самая сильная боль, которую ты испытывала в своей жизни?Ты бы предпочла становиться ярко-фиолетовой от смущения или потеть так, что одежду можно было бы выжимать?Ты бы предпочла испытывать зуд или быть липкой?Отдать свой мозг для трансплантации роботу или животному по твоему выбору?Неделю говорить все слова наоборот или общаться шарадами?Ты бы отказалась от бровей или от волос на голове?Ты бы предпочла быть вынужденной носить клоунский костюм всю жизнь или иметь огромные клоунские ноги и красный нос и возможность одеваться нормально?Съесть тарелку твоей самой нелюбимой еды или потерять возможность чувствовать вкус еды в течение недели?Не иметь возможность слушать свою любимую группу или слушать только ее на протяжении все жизни?Есть одни только пончики всю неделю или съесть целый торт в один присест?Участвовать в танцевальном соревновании или в шоу на выживание?Килограмм сыра или целая банка шоколадной пасты без воды?Есть все китайскими палочками или голыми руками?Год ходить в костюме аквалангиста или заявиться на похороны в костюме Дарт Вейдера?Быть неуклюжим ниндзя или волшебником с амнезией?С кем бы ты поменялась одеждой на один день?Кому бы ты доверила сделать свой макияж?Сможешь станцевать макарену без музыки?Скажи мне что-то, что бы ты хотела от меня скрыть при первом знакомстве?Придумай абсурдный слух о самой себе.Если бы ты была парнем, с кем из знаменитых девушек ты бы пошла на свидание?