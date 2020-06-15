СМИ: Турция положила глаз на две военные базы в Ливии

Влада Некрасова

Турция и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обсуждают возможность использования Анкарой двух военных баз в североафриканской стране. Об этом сегодня, 15 июня, агентству Reuters на условиях анонимности сообщил турецкий дипломатический источник.

По его словам, главная цель Турции — обеспечить своё длительное военное присутствие в Северной Африке.

Окончательное решение в отношении возможного турецкого использования военно-морской базы «Мисрата» и авиабазы «​​Аль-Ватия» (в 140 километрах к югу от Триполи) пока не принято. Между тем, отметил собеседник британского информагентства, правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и ПНС во главе с Фаизом Сараджем продолжают интенсивные консультации по данному вопросу.

Указывается, что постоянное присутствие авиации и флота Турции в Ливии может усилить растущее влияние Анкары в регионе и «укрепить её претензии на морские ресурсы нефти и газа» в Восточном Средиземноморье. Военные объекты в Ливии могут стать вторым местом зарубежного базирования турецкой армии на пространстве Большого Ближнего Востока после того, как Анкара в 2017 году получила возможность разместить войска в Катаре.

Ливийская военно-морская база позволит Турции институционализировать своё влияние в Восточном Средиземноморье и даст ей рычаги воздействия на арабских и европейских противников, сказал Галип Далай, научный сотрудник Академии Роберта Боша (Штутгарт).

«Россия хочет, чтобы Турция и ПНС прекратили военные операции, в частности, по направлению к городу Сирт и авиабазе „Джуфра“ к югу от этого ливийского порта… Но Анкара отклонила это требование», — сказал Далай.

«Если турецко-российские переговоры не принесут плодов, мы можем увидеть эскалацию как в Ливии, так и в сирийском регионе Идлиб», где Анкара и Москва также поддерживают противоположные стороны», — подчеркнул собеседник Reuters.

Следует отметить, что в турецких СМИ в эти дни муссируется тема «активного интереса» Москвы к авиабазе «Джуфра», которая может стать «ливийским аналогом» российской военно-воздушной базы «Хмеймим» в сирийской Латакии.

Как сообщало ИА Newstes, Россия и Турция отложили переговоры о прекращении боевых действий в Ливии из-за разногласий относительно попыток ПНС Сараджа вернуть себе прибрежный город Сирт, который в настоящее время контролируется Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара. Об этом 15 июня на условиях анонимности заявил Reuters турецкий дипломатический источник. «Должен был быть (конкретный) результат встречи, но на данном этапе он не мог быть достигнут. Есть проблемы, когда две страны занимают противоположные позиции», — отметил собеседник британского информагентства. По его словам, одной из главных проблем переноса визита российской делегации в Анкару является операция ПНС в Сирте. Между тем, добавил источник Reuters, российско-турецкие консультации по Ливии «продолжаются на уровне экспертов».

Напомним, 14 июня ожидалось прибытие в Турцию российской делегации. Однако практически в последний момент визит глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Анкару был отложен на неопределённое время.

Формирования ПНС продолжают наступление на Сирт. «Теперь цель — захватить всю территорию Сирта. Это участки с нефтяными скважинами, это очень важно», — заявил ранее Эрдоган.

Маршал Хафтар пользуется поддержкой России, Египта, Франции, Саудовской Аравии, ОАЭ. На стороне ПНС Сараджа — Турция и Катар.

В конце ноября 2019 года Анкара и ливийское правительство в Триполи подписали соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого Турция оказывает мощную поддержку ПНС, включая оружейные поставки.