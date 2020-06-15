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Собчак послала Ефремову «лучи поддержки» и упрекнула общество в лицемерии

Собчак послала Ефремову «лучи поддержки» и упрекнула общество в лицемерииФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак поддержала актера Михаила Ефремова, устроившего накануне ДТП со смертельным исходом в Москве. В своем Instagram-аккаунте она также упрекнула людей, осуждающих артиста за вождение в нетрезвом виде, в лицемерии.

«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в "Гражданине поэте" и ценила его как актера и яркого человека», — написала Собчак. Она добавила, что поступку Ефремова нет оправдания, а также выразила уверенность в том, что актер «сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь».

При этом Собчак посчитала, что российское общество абсолютно лицемерно. «Неделю назад все эти люди с "прекрасными лицами" дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя (имеются в виду акции протеста, проходящие в США после убийства чернокожего Джорджа Флойда полицейским при задержании — прим. «Ленты.ру»), а сегодня эти же люди "страшно осуждают-с" Ефремова», — написала ведущая.

Она еще раз уточнила, что не оправдывает поступок Ефремова, однако посчитала, что люди «защищают» его или «нападают» на него в зависимости от политических взглядов. К примеру, по мнению Собчак, если бы на месте Ефремова был чиновник «Единой России», то защитники Ефремова придерживались бы противоположной точки зрения — «вонь в Facebook стояла бы страшная».

ДТП произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона, 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров, скончался в больнице от кровопотери. Актер не пострадал и был отпущен под подписку о невыезде.

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По материалам: lenta.ru

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