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Собянин: очередной этап снятия ограничений в Москве начнется 16 июня

Собянин: очередной этап снятия ограничений в Москве начнется 16 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале очередного этапа снятия ограничений с 16 июня на фоне снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем блоге.

"Сегодня - по прошествии недели - мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров. И это, честно говоря, просто здорово. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня 2020 года", - написал он

По словам градоначальника, летние веранды кафе и ресторанов возобновят работу уже с 16 июня. Кроме этого, снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

Сергей Собянин также привел служебную оперативную статистику, которая показывает улучшение ситуации с Covid-19 в столице. 




"Мы видим устойчивое сокращение количества новых случаев внебольничных пневмоний – наиболее тяжелого осложнения COVID-19. За прошедшую неделю их число сократилось на 30% - с 706 до 493 случаев в среднем в день", - сообщил мэр города. 

Также, по его словам, количество людей, проходящих лечение в коронавирусных стационарах, за неделю сократилось на 13% - до 8,5 тыс. человек.

Мэр Москвы напомнил, что коронавирус продолжает оставаться серьезной угрозой для жизни и здоровья москвичей.

"Ради собственного здоровья и здоровья окружающих мы должны соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты. Необходимо максимально избегать толчеи и необязательных контактов. А прогулки планировать так и в такое время, чтобы не подвергать себя риску", - написал Собянин.

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По материалам: uposters.ru

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