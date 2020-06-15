Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Создание «венгерского района» в Закарпатье — жертва ради движения в НАТО?

Создание «венгерского района» в Закарпатье — жертва ради движения в НАТО?

Создание «венгерского района» в Закарпатье — жертва ради движения в НАТО?

Закарпатская область на протяжении всего периода украинской независимости входит в число геостратегических интересов Венгрии. Регион продолжительное время входил в состав Австро-Венгерской империи Габсбургов, после стал автономией в рамках Чехословакии (Подкарпатская Русь), а в 1939—1944 годах находился под оккупацией союзной нацистской Германии Венгрии. Вхождение в состав СССР закарпатскими общественно-политическими кругами предполагалось в формате союзной республики, но советское руководство приняло решение о включении Закарпатья в Украинскую ССР и о начале «украинизации» местного населения. Распад Советского Союза закрепил регион в границах Украины, однако автономистские настроения венгерского и русинского национальных меньшинств остались.

Подавляющее большинство венгров Украины — это жители Закарпатья, где они составляют 12% населения. Венгры составляют большинство населения в Береговском районе, половину населения Виноградовского района, а также заметное меньшинство в Ужгородском и Мукачевском районах. В Закарпатье имелось немало школ с преподаванием на венгерском языке, в 2017 году действовало 71 такое учебное учреждение. Однако в сентябре того же года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий прекращение преподавания в школах на языках национальных меньшинств. С 2018 года — с 5-го класса и старше, а к 2020 году сохранилась возможность преподавания на венгерском языке в школах Украины только отдельных предметов.

Отсюда и начались проблемы в отношениях между Венгрией и Украиной. Будапешт решил, что данный закон ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО. В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт не устроило и это.

Недавно Министерство развития общин и территорий Украины опубликовало так называемый проект районирования украинских областей в рамках процессов децентрализации. В частности, на Закарпатье теперь 5 районов, в то время как ранее планировалось оставить лишь 4. Речь идет о Береговском районе, который собираются укрупнить за счёт других «венгерских» территории. Документ вызвал протесты со стороны украинских националистов, которые обвинили официальные власти в подыгрывании «имперским замашкам Будапешта». В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг эту информацию.

«Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продолжить свое существование. Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в рамках реформы. Решение о присоединении этого района принималось не МИДом, но мы поддерживаем административно-территориальную реформу», — сказал он.

Политический обозреватель, аналитик Руслан Бизяев предположил, что, скорее всего, «венгерский район» будет создан для того, чтобы Будапешт разблокировал инициативу вступления Украины в НАТО.

«По факту всё идёт к созданию „венгерского района“ в Закарпатье, что по логике нашего МИДа должно снять блокирование Венгрией движения Украины в НАТО. Учитывая, что по неофициальной информации около 600 тысяч жителей Закарпатья уже имеют венгерские паспорта, трудно сейчас сказать, удовлетворил ли Киев аппетиты Будапешта, особенно учитывая тупик с вопросом закона о языке, который пока не устраивает Венгрию», — считает он.

Говоря о возможных договоренностях между Будапештом и Киевом, эксперт предположил наличие скрытых договорённостей между руководством двух стран.

«Очевидно, есть какие-то непубличные договорённости по этому поводу, о наличии которых можно будет косвенно судить осенью. Если будут внесены изменения в закон „Об образовании“ и пересмотрен закон о языковых квотах, можно утверждать, что некие договорённости уже достигнуты», — выразил свою точку зрения собеседник EA Daily.

В то же время, Бизяев отметил, что в случае отсутствия договоренностей между Украиной и Венгрией по данному вопросу, стоит ожидать новый виток дипломатических скандалов.

«Cкандалы будут продолжаться, и у венгерских активистов в Закарпатье могут быть проблемы с правоохранительными органами, что повлечёт за собой новый виток дипломатического скандала и обвинение нынешней власти в „скрытой федерализации“», — подытожил политаналитик.

Политолог Алексей Вороненко считает, что позиция Венгрии находит большую поддержку в Евросоюзе, чем позиция Украины.

«Венгерский вопрос давно подбирается, остро, как и в Крыму. А бравада властей в этом вопросе очень опасна и напрасна. Такая проблема существует, и венгры постоянно подогревают сей интерес финансовыми вливаниями. Реакция Кулебы чисто протокольная, но также было и с Крымом. Тоже говорили, мол, нет, ничего страшного, а в итоге что? У Венгрии хорошее лобби на уровне ЕС. Поэтому они не боятся действовать», — сказал он.

В то же время эксперт убежден, что ущемлять права украинских венгров не стоит.

Политолог Александр Палий уверяет, что отсутствие еще одного «венгерского района» в Закарпатье никак не ущемит права венгров, потому как преобладающее большинство, проживающее на этой территории, украинцы.

«Нет, это никак не ущемит права венгров, потому что в Виноградовском районе, который станет важной частью нового района, преобладают украинцы, а не венгры. То есть, на венграх это практически никак не отобразится. По переписи 2001 года в этом районе было почти 72% украинцев, а сейчас реально ещё больше, потому что очень много молодых венгров выехали в Венгрию и другие страны ЕС», — считает эксперт.

По словам депутата Верховной Рады V созыва, экс-главы Закарпатской областной государственной администрации и действующего депутата областного совета Александра Ледиды, у украинской власти не было другого выбора, как создать еще один «венгерский район» для того, чтобы Венгрия стала более дружественной к Украине.

«Сегодня в Украине серьезная проблема с государствами Евросоюза, особенно с Венгрией. Они связаны с языковым законом и законом об образовании. Венгрия блокирует все вопросы, которые касаются взаимоотношений Украины и Европы. И поэтому, когда министр иностранных дел поехал в Венгрию, нужно было что-то решать, что-то предлагать. Понятно, что закон об образовании и языке сегодня они не поменяют, потому что много представителей Сороса у фракции Зе (фракция партии „Слуга народа“ президента Владимира Зеленского. — прим. авт.). Поэтому они решили пойти таким путем, что давайте мы вам сделаем еще один „венгерский район“, а вы сделайте дружественные отношения с Украиной. Хотя я думаю, что Венгрия согласилась, но в таком контексте, что это будет только первый шаг, а второй шаг все-таки будет образовательный закон»», — считает он.

Исходя из вышеописанного, можно с уверенностью сказать, что у украинских властей не было другого выхода, как пойти на компромисс с Будапештом. Цель этой жертвы — разблокирование движения Украины в НАТО. Именно туда на протяжении долгих лет стремится Украина и ради такой цели, кажется, готова поступиться даже такой священной вещью, как провозглашённая тотальная украинизация.

Артем Бузила
Все публикации автора

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Китай накажут за помощь Африке
Китай накажут за помощь Африке
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Белград
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Белград
Создание «венгерского района» в Закарпатье — жертва ради движения в НАТО?
Создание «венгерского района» в Закарпатье — жертва ради движения
В сети обсуждают новые фото внучки Никиты Михалкова и прочат ей модельную карьеру
В сети обсуждают новые фото внучки Никиты Михалкова и прочат ей
Системе допобразования детей в России – 102 года
Системе допобразования детей в России – 102 года
Пять колледжей Удмуртии получили более 152 млн рублей грантов на создание мастерских
Пять колледжей Удмуртии получили более 152 млн рублей грантов на
МИД призвал Украину обеспечить нормальную работу посольства
МИД призвал Украину обеспечить нормальную работу посольства
Надежда Толоконникова связала свой интерес к мужчинам с давлением общества
Надежда Толоконникова связала свой интерес к мужчинам с давлением
Плющенко вызвал Навального «обсудить вопросы по-мужски»
Плющенко вызвал Навального «обсудить вопросы по-мужски»
Доходы руководства «Газпрома» выросли вопреки убыткам компании
Доходы руководства «Газпрома» выросли вопреки убыткам компании
МИД России оценил дело осужденного за шпионаж Уилана и сослался на опыт США
МИД России оценил дело осужденного за шпионаж Уилана и сослался на
Новый Lexus IS появится уже в скором времени
Новый Lexus IS появится уже в скором времени

Топ на сегодня

Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
В США решили прекратить платить безработным
В США решили прекратить платить безработным
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем живет сейчас Юлия Мильнер
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем
Путин назвал меры поддержки россиян во время пандемии эффективными
Путин назвал меры поддержки россиян во время пандемии эффективными
В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу
В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу

Еще по теме

После визита СБУ с закарпатской школы для нацменьшинств пропал флаг Венгрии (ФОТО)
Глава МИД Украины заявил, что этнические венгры массово покидают Закарпатье
Миссия ОБСЕ может появиться в еще одном регионе Украины — Решительный протест Венгрии
В Закарпатье пригрозили выходом из состава Украины