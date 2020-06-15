Создание «венгерского района» в Закарпатье — жертва ради движения в НАТО?

Алексей Вольцев

Закарпатская область на протяжении всего периода украинской независимости входит в число геостратегических интересов Венгрии. Регион продолжительное время входил в состав Австро-Венгерской империи Габсбургов, после стал автономией в рамках Чехословакии (Подкарпатская Русь), а в 1939—1944 годах находился под оккупацией союзной нацистской Германии Венгрии. Вхождение в состав СССР закарпатскими общественно-политическими кругами предполагалось в формате союзной республики, но советское руководство приняло решение о включении Закарпатья в Украинскую ССР и о начале «украинизации» местного населения. Распад Советского Союза закрепил регион в границах Украины, однако автономистские настроения венгерского и русинского национальных меньшинств остались.

Подавляющее большинство венгров Украины — это жители Закарпатья, где они составляют 12% населения. Венгры составляют большинство населения в Береговском районе, половину населения Виноградовского района, а также заметное меньшинство в Ужгородском и Мукачевском районах. В Закарпатье имелось немало школ с преподаванием на венгерском языке, в 2017 году действовало 71 такое учебное учреждение. Однако в сентябре того же года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий прекращение преподавания в школах на языках национальных меньшинств. С 2018 года — с 5-го класса и старше, а к 2020 году сохранилась возможность преподавания на венгерском языке в школах Украины только отдельных предметов.

Отсюда и начались проблемы в отношениях между Венгрией и Украиной. Будапешт решил, что данный закон ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО. В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт не устроило и это.

Недавно Министерство развития общин и территорий Украины опубликовало так называемый проект районирования украинских областей в рамках процессов децентрализации. В частности, на Закарпатье теперь 5 районов, в то время как ранее планировалось оставить лишь 4. Речь идет о Береговском районе, который собираются укрупнить за счёт других «венгерских» территории. Документ вызвал протесты со стороны украинских националистов, которые обвинили официальные власти в подыгрывании «имперским замашкам Будапешта». В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг эту информацию.

«Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продолжить свое существование. Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в рамках реформы. Решение о присоединении этого района принималось не МИДом, но мы поддерживаем административно-территориальную реформу», — сказал он.

Политический обозреватель, аналитик Руслан Бизяев предположил, что, скорее всего, «венгерский район» будет создан для того, чтобы Будапешт разблокировал инициативу вступления Украины в НАТО.

«По факту всё идёт к созданию „венгерского района“ в Закарпатье, что по логике нашего МИДа должно снять блокирование Венгрией движения Украины в НАТО. Учитывая, что по неофициальной информации около 600 тысяч жителей Закарпатья уже имеют венгерские паспорта, трудно сейчас сказать, удовлетворил ли Киев аппетиты Будапешта, особенно учитывая тупик с вопросом закона о языке, который пока не устраивает Венгрию», — считает он.

Говоря о возможных договоренностях между Будапештом и Киевом, эксперт предположил наличие скрытых договорённостей между руководством двух стран.

«Очевидно, есть какие-то непубличные договорённости по этому поводу, о наличии которых можно будет косвенно судить осенью. Если будут внесены изменения в закон „Об образовании“ и пересмотрен закон о языковых квотах, можно утверждать, что некие договорённости уже достигнуты», — выразил свою точку зрения собеседник EA Daily.

В то же время, Бизяев отметил, что в случае отсутствия договоренностей между Украиной и Венгрией по данному вопросу, стоит ожидать новый виток дипломатических скандалов.

«Cкандалы будут продолжаться, и у венгерских активистов в Закарпатье могут быть проблемы с правоохранительными органами, что повлечёт за собой новый виток дипломатического скандала и обвинение нынешней власти в „скрытой федерализации“», — подытожил политаналитик.

Политолог Алексей Вороненко считает, что позиция Венгрии находит большую поддержку в Евросоюзе, чем позиция Украины.

«Венгерский вопрос давно подбирается, остро, как и в Крыму. А бравада властей в этом вопросе очень опасна и напрасна. Такая проблема существует, и венгры постоянно подогревают сей интерес финансовыми вливаниями. Реакция Кулебы чисто протокольная, но также было и с Крымом. Тоже говорили, мол, нет, ничего страшного, а в итоге что? У Венгрии хорошее лобби на уровне ЕС. Поэтому они не боятся действовать», — сказал он.

В то же время эксперт убежден, что ущемлять права украинских венгров не стоит.

Политолог Александр Палий уверяет, что отсутствие еще одного «венгерского района» в Закарпатье никак не ущемит права венгров, потому как преобладающее большинство, проживающее на этой территории, украинцы.

«Нет, это никак не ущемит права венгров, потому что в Виноградовском районе, который станет важной частью нового района, преобладают украинцы, а не венгры. То есть, на венграх это практически никак не отобразится. По переписи 2001 года в этом районе было почти 72% украинцев, а сейчас реально ещё больше, потому что очень много молодых венгров выехали в Венгрию и другие страны ЕС», — считает эксперт.

По словам депутата Верховной Рады V созыва, экс-главы Закарпатской областной государственной администрации и действующего депутата областного совета Александра Ледиды, у украинской власти не было другого выбора, как создать еще один «венгерский район» для того, чтобы Венгрия стала более дружественной к Украине.

«Сегодня в Украине серьезная проблема с государствами Евросоюза, особенно с Венгрией. Они связаны с языковым законом и законом об образовании. Венгрия блокирует все вопросы, которые касаются взаимоотношений Украины и Европы. И поэтому, когда министр иностранных дел поехал в Венгрию, нужно было что-то решать, что-то предлагать. Понятно, что закон об образовании и языке сегодня они не поменяют, потому что много представителей Сороса у фракции Зе (фракция партии „Слуга народа“ президента Владимира Зеленского. — прим. авт.). Поэтому они решили пойти таким путем, что давайте мы вам сделаем еще один „венгерский район“, а вы сделайте дружественные отношения с Украиной. Хотя я думаю, что Венгрия согласилась, но в таком контексте, что это будет только первый шаг, а второй шаг все-таки будет образовательный закон»», — считает он.

Исходя из вышеописанного, можно с уверенностью сказать, что у украинских властей не было другого выхода, как пойти на компромисс с Будапештом. Цель этой жертвы — разблокирование движения Украины в НАТО. Именно туда на протяжении долгих лет стремится Украина и ради такой цели, кажется, готова поступиться даже такой священной вещью, как провозглашённая тотальная украинизация.

Артем Бузила

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