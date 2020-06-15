Создание «венгерского района» в Закарпатье — жертва ради движения в НАТО?
Закарпатская область на протяжении всего периода украинской независимости входит в число геостратегических интересов Венгрии. Регион продолжительное время входил в состав Австро-Венгерской империи Габсбургов, после стал автономией в рамках Чехословакии (Подкарпатская Русь), а в 1939—1944 годах находился под оккупацией союзной нацистской Германии Венгрии. Вхождение в состав СССР закарпатскими общественно-политическими кругами предполагалось в формате союзной республики, но советское руководство приняло решение о включении Закарпатья в Украинскую ССР и о начале «украинизации» местного населения. Распад Советского Союза закрепил регион в границах Украины, однако автономистские настроения венгерского и русинского национальных меньшинств остались.
Подавляющее большинство венгров Украины — это жители Закарпатья, где они составляют 12% населения. Венгры составляют большинство населения в Береговском районе, половину населения Виноградовского района, а также заметное меньшинство в Ужгородском и Мукачевском районах. В Закарпатье имелось немало школ с преподаванием на венгерском языке, в 2017 году действовало 71 такое учебное учреждение. Однако в сентябре того же года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий прекращение преподавания в школах на языках национальных меньшинств. С 2018 года — с 5-го класса и старше, а к 2020 году сохранилась возможность преподавания на венгерском языке в школах Украины только отдельных предметов.
Отсюда и начались проблемы в отношениях между Венгрией и Украиной. Будапешт решил, что данный закон ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО. В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт не устроило и это.
Недавно Министерство развития общин и территорий Украины опубликовало так называемый проект районирования украинских областей в рамках процессов децентрализации. В частности, на Закарпатье теперь 5 районов, в то время как ранее планировалось оставить лишь 4. Речь идет о Береговском районе, который собираются укрупнить за счёт других «венгерских» территории. Документ вызвал протесты со стороны украинских националистов, которые обвинили официальные власти в подыгрывании «имперским замашкам Будапешта». В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг эту информацию.
Политический обозреватель, аналитик Руслан Бизяев предположил, что, скорее всего, «венгерский район» будет создан для того, чтобы Будапешт разблокировал инициативу вступления Украины в НАТО.
Говоря о возможных договоренностях между Будапештом и Киевом, эксперт предположил наличие скрытых договорённостей между руководством двух стран.
«Очевидно, есть какие-то непубличные договорённости по этому поводу, о наличии которых можно будет косвенно судить осенью. Если будут внесены изменения в закон „Об образовании“ и пересмотрен закон о языковых квотах, можно утверждать, что некие договорённости уже достигнуты», — выразил свою точку зрения собеседник EA Daily.
В то же время, Бизяев отметил, что в случае отсутствия договоренностей между Украиной и Венгрией по данному вопросу, стоит ожидать новый виток дипломатических скандалов.
Политолог Алексей Вороненко считает, что позиция Венгрии находит большую поддержку в Евросоюзе, чем позиция Украины.
В то же время эксперт убежден, что ущемлять права украинских венгров не стоит.
Политолог Александр Палий уверяет, что отсутствие еще одного «венгерского района» в Закарпатье никак не ущемит права венгров, потому как преобладающее большинство, проживающее на этой территории, украинцы.
По словам депутата Верховной Рады V созыва, экс-главы Закарпатской областной государственной администрации и действующего депутата областного совета Александра Ледиды, у украинской власти не было другого выбора, как создать еще один «венгерский район» для того, чтобы Венгрия стала более дружественной к Украине.
Исходя из вышеописанного, можно с уверенностью сказать, что у украинских властей не было другого выхода, как пойти на компромисс с Будапештом. Цель этой жертвы — разблокирование движения Украины в НАТО. Именно туда на протяжении долгих лет стремится Украина и ради такой цели, кажется, готова поступиться даже такой священной вещью, как провозглашённая тотальная украинизация.