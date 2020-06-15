Стерненко отправили под домашний арест

Влада Некрасова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Шевченковский районный суд Киева принял решение о мере пресечения для одесского активиста Сергея Стерненко, которому сообщили о подозрении в убийстве.

Как сообщил сам Стерненко в соцсети, принято решение о его круглосуточном домашнем аресте сроком на 60 суток.

«Совсем сошли с ума. Как я и говорил, это решение было написано еще до суда», — написал он.

Как сообщали «ФАКТЫ», судебное заседание проходило на фоне стычек и задержаний активистов.

Напомним, Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве. Речь идет о деле 2018 года, когда активист ранил одного из напавших на него мужчин. Позднее напавший скончался. Стерненко настаивает, что дело должно квалифицироваться как необходимая самооборона, тем более, что инциденту предшествовали еще две попытки нападения.