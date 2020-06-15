Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стивен Кинг рассказал об идее для романа по франшизе «Пятница, 13-е»

Стивен Кинг рассказал об идее для романа по франшизе «Пятница, 13-е»
О своём желании написать книгу об убийце Джейсоне Вурхизе писатель рассказал в своём твиттере. Кинг негодует, что ни в одном фильме серии «Пятница, 13-е» не пытались как следует раскрыть мотивации персонажа и рассказать о том, что чувствует он сам.

Автор «Оно», «Кэрри» и «Зелёной мили» назвал задумку для романа своей лучшей нереализованной идеей. Правда, он усомнился, что у него вообще когда-нибудь появится возможность написать такой роман — с получением прав возникло бы слишком много сложностей.
"Лучшая идея для романа который я так и не написал (и наверняка не напишу никогда) — это «Я, Джейсон», где повествование вёл бы Джейсон Вурхиз от первого лица. Он рассказал бы о своей адской судьбе и как его раз за разом убивают в лагере у Хрустального озера. Какая экзистенциальная участь!

У меня начинает болеть голова от одной только мысли обо всех юридических дебрях, через которые придётся продираться в попытках добиться разрешения на такую книгу. И сердце тоже разрывается. Но боже мой, кто-то же должен рассказать историю с точки зрения Джейсона?", - пишет Кинг.

Кинг не стал вдаваться в подробности о придуманном им сюжете, но отметил, что на его основе вполне можно было бы снять фильм. И предложил заняться проектом кинокомпании Blumhouse, известной по «Паранормальному явлению», «Апгрейду» и «Человеку-невидимке».
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Оставшиеся в России туристы принесут ритейлерам до 80 млрд рублей
Оставшиеся в России туристы принесут ритейлерам до 80 млрд рублей
Стрелок из Ингушетии оказался племянником бывшего министра республики
Стрелок из Ингушетии оказался племянником бывшего министра республики
ВОЗ усомнилась в причинах вспышки нового коронавируса в Китае
ВОЗ усомнилась в причинах вспышки нового коронавируса в Китае
Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения «Оскара» перенесли
Сторонники партии Трампа сравнили его с раком и захотели голосовать за Байдена
Сторонники партии Трампа сравнили его с раком и захотели голосовать
Китай накажут за помощь Африке
Китай накажут за помощь Африке
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Белград
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Белград
Создание «венгерского района» в Закарпатье — жертва ради движения в НАТО?
Создание «венгерского района» в Закарпатье — жертва ради движения
В сети обсуждают новые фото внучки Никиты Михалкова и прочат ей модельную карьеру
В сети обсуждают новые фото внучки Никиты Михалкова и прочат ей
Системе допобразования детей в России – 102 года
Системе допобразования детей в России – 102 года
Пять колледжей Удмуртии получили более 152 млн рублей грантов на создание мастерских
Пять колледжей Удмуртии получили более 152 млн рублей грантов на
МИД призвал Украину обеспечить нормальную работу посольства
МИД призвал Украину обеспечить нормальную работу посольства

Топ на сегодня

Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
В США решили прекратить платить безработным
В США решили прекратить платить безработным
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем живет сейчас Юлия Мильнер
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем
Новая тематическая неделя Всероссийского конкурса «Большая перемена» посвящена экологии
Новая тематическая неделя Всероссийского конкурса «Большая перемена»
ОНФ в Подмосковье подвел промежуточные итоги конкурса для школьников «Россия в моей душе»
ОНФ в Подмосковье подвел промежуточные итоги конкурса для школьников

Еще по теме

Стивен Кинг: на Рождество плохие американцы получат «жирный кусок Трампа»
Владимир Фриске выпустит свою книгу о дочери
Акунин сообщил о завершении последнего романа о Фандорине
Стивен Кинг объяснил, почему на карантине многие любят читать страшилки