Стивен Кинг рассказал об идее для романа по франшизе «Пятница, 13-е»

Алексей Вольцев

О своём желании написать книгу об убийце Джейсоне Вурхизе писатель рассказал в своём твиттере. Кинг негодует, что ни в одном фильме серии «Пятница, 13-е» не пытались как следует раскрыть мотивации персонажа и рассказать о том, что чувствует он сам.Автор «Оно», «Кэрри» и «Зелёной мили» назвал задумку для романа своей лучшей нереализованной идеей. Правда, он усомнился, что у него вообще когда-нибудь появится возможность написать такой роман — с получением прав возникло бы слишком много сложностей."Лучшая идея для романа который я так и не написал (и наверняка не напишу никогда) — это «Я, Джейсон», где повествование вёл бы Джейсон Вурхиз от первого лица. Он рассказал бы о своей адской судьбе и как его раз за разом убивают в лагере у Хрустального озера. Какая экзистенциальная участь!У меня начинает болеть голова от одной только мысли обо всех юридических дебрях, через которые придётся продираться в попытках добиться разрешения на такую книгу. И сердце тоже разрывается. Но боже мой, кто-то же должен рассказать историю с точки зрения Джейсона?", - пишет Кинг.Кинг не стал вдаваться в подробности о придуманном им сюжете, но отметил, что на его основе вполне можно было бы снять фильм. И предложил заняться проектом кинокомпании Blumhouse, известной по «Паранормальному явлению», «Апгрейду» и «Человеку-невидимке».