Стоит ли покупать акриловую ванну
Наиболее распространенными материалами, которые применяются для изготовления ванн являются чугун, сталь и сантехнический акрил. Каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны. Ванны из сантехнического акрила имеют ряд особенностей, которые целесообразно рассмотреть подробнее.
Основные преимущества ванн из сантехнического акрила
Акриловые ванны могут изготавливаться двумя способами – литьем и экструдированием. В зависимости от способа производства отличаются и технические параметры изделия. Однако, независимо от того, как чаша была изготовлена, эти изделия имеют неоспоримые достоинства:
- Возможность придания чаше различных форм. Многообразие дает возможность реализовать смелый дизайнерские идеи и придать ванной комнате эксклюзивности.
- Экологическая безопасность изделия. Сантехнический акрил гипоалергенный материал. Кроме того, он очень приятен на ощупь.
- Эстетический внешний вид и простота обслуживания. Эти изделия моются с помощью обычного мыльного раствора. Использовать средства бытовой химии с агрессивными составами не рекомендуется.
- Возможность установки дополнительного оборудования. В качестве таких приборов могут быть системы аэро и гидромассажа, ароматерапии, хромотерапии.
- Небольшой вес. Это дает преимущества не только при монтаже, на и существенно снижает нагрузку на пол, что особенно актуально в многоэтажных домах.
По своим характеристикам, акриловые ванны не уступают аналогичным изделиям, выполненным из металлов. Вместе с тем, есть несколько особенностей, которые потенциальные покупатели рассматривают в качестве недостатков таких ванн.
Основные недостатки акриловых ванн
По мнению потенциальных пользователей, акриловые ванны обладают следующими недостатками:
- Относительно небольшой срок эксплуатации. В зависимости от способа изготовления, используемого материала он может составлять 5-15 лет.
- Ощущение недостаточной прочности. Любая акриловая ванна имеет армирующее основание и металлический поддерживающий каркас. Это полностью исключает возможность повреждения при пользовании ванной даже очень грузным человеком.
Перечисленные недостатки с лихвой компенсируются стоимостью изделий, широким ассортиментом, разнообразием форм и цветовых решений.
Где купить акриловую ванну
Акриловую ванну можно купить во многих магазинах товаров для дома и сантехники. Однако лучше обратиться в специализированный магазин акриловых ванн. Специалисты магазина предоставят всю необходимую информацию о технических параметрах, правилах установки и эксплуатации ванн.
Акриловая ванна, при должном уходе сохранит свой первоначальный внешний вид и функциональные возможности в течении всего периода эксплуатации.