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Столетие Чувашии отпразднуют дважды

Столетие Чувашии отпразднуют дважды

Празднование в 2020 году 100-летия Чувашии пройдёт в июне и в августе. Об этом сообщила начальник управления культуры и развития туризма Чебоксар Людмила Маркова, пишет Infox.ru.

Чиновник в ходе еженедельной планёрки при главе администрации города рассказала, что соответствующее решение было принято по итогам заседаний республиканских оргкомитетов. Отмечается, что коррективы в планы пришлось вносить из-за ситуации с коронавирусом.

В частности, было решено, что в День Республики, 24 июня, состоится запланированное открытие регионального центра по хоккею и Красной площади, которая находится на реконструкции.  Ряд мероприятий, в том числе акция «С юбилеем, Чувашия!», пройдёт в онлайн-формате.

Основное же празднование столетия основания Чувашской автономной области, в том числе световое и лазерное шоу, гала-концерт международного фестиваля фейерверков «Асамат» и Чебоксарский международный кинофестиваль, были перенесены на август.

Чувашская автономная область была образована 24 июля 1920 года декретом ВЦИК и СНК РСФСР путём объединения территорий, входивших в состав двух губерний — Казанской и Симбирской. Автономная область просуществовала до 1925 года, когда она была преобразована в Чувашскую АССР.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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