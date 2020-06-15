Сторонники партии Трампа сравнили его с раком и захотели голосовать за Байдена

Вадим Карасев

Фото: Emily Elconin / Reuters

Ряд сторонников Республиканской партии США, представителем которой является президент Дональд Трамп, захотели на грядущих выборах поддержать его главного оппонента, наиболее вероятного кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, в последнее время все большее число избирателей, на протяжении долгих лет поддерживавших республиканцев, выражают недовольство по поводу политики Трампа и готовятся отдать свои голоса в пользу Байдена. Во многом это связано с действиями действующего главы государства на фоне пандемии коронавируса и протестов, которые охватили американские города после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате грубого ареста полицией.

«Я думаю, последние три-шесть недель стали переломным моментом», — рассказал CNN 70-летний житель Финикса, штат Аризона, Том Роулз (Tom Rawles). По его словам, он вместе с женой всю жизнь голосовал за республиканцев и даже пытался избраться в Конгресс от Республиканской партии, однако теперь планирует поддержать кандидата от демократов. Как отметил Роулз, Трампа можно сравнить с раковой опухолью, которая поразила американскую политику и которую необходимо как можно скорее вырезать.

Кроме того, сообщает CNN, по-прежнему велико число и тех избирателей, которые до сих пор не определились, кому они отдадут свой голос на ноябрьских выборах, несмотря на то, что раньше всегда считали себя республиканцами.

Ранее сообщалось, что инициативная группа, представители которой ранее всегда поддерживали кандидатов от Республиканской партии или даже голосовали непосредственно за Трампа на выборах в 2016 году, запустили кампанию под лозунгом «Республиканские избиратели против Трампа». В ее рамках организации акции записали около 100 видео, в которых призвали своих единомышленников из числа умеренных республиканцев голосовать на выборах в ноябре за Байдена. Отмечалось, что всего на эти цели они направили около 10 миллионов долларов.