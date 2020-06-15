Страхи The Times: Путин и Си все-таки договорились, а Трамп выводит войска
Уже немолодой обозреватель британской The Times Мэтью Кэмпбелл выпустил большой текст, в котором смешались его воспоминания о том, как он был молодым собкором в сандинистской Никарагуа, какими были могущественными США, и что следует предпринять в современной ситуации. В целом, текст дает представления о том, что творится в головах у британских журналистов-международников и до какой степени цинизма дошли западные «политологи».
В 1980-е годы в Лондоне очень боялись, что президент США Рональд Рейган, который уже тогда спонсировал воевавших с сандинистами повстанцев, начнёт вторжение в центральную Америку, чтобы пресечь «распространение советским сателлитом революции на заднем дворе у США» — и для этого перебросит туда 20 тыс. военнослужащих из Германии, ослабив таким образом НАТО и сделав Европу уязвимой для нападения советских сил. С тех пор минуло не одно десятилетие — и «советская империя, как и её безобразия в тропиках и опосредованные войны, уже почти забылись», констатирует Кэмпбелл (в этом плане безобразия США забыть сложно, а войны американцы ведут постоянно. — прим. — ИА Newstes ). НАТО же существует и поныне, до сих пор сохраняя в самом сердце Европы контингент передового развёртывания, который «считается жизненно необходимым бастионом защиты от новой угрозы, восставшей из руин коммунизма — путинской России».
Чиновников Пентагона инициатива Трампа явно застала врасплох: они не смогли ни уточнить, какие конкретно подразделения планируется вывести, ни пояснить, куда они будут переброшены, подчёркивает автор. Из-за этого некоторые аналитики стали подозревать, что этот шаг Трампа — лишь элемент его предвыборной кампании в виде уже привычной для него пикировки с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет британский журналист.
Вместе с тем, шаг Трампа заставил многих обратить внимание на разворачивающийся сейчас «сдвиг в геополитических реалиях», пишет Кэмпбелл. Бывший глава Межвидового командования вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс, который проводил совещания военачальников НАТО, в беседе с журналистом описал ситуацию так: «Тектонические плиты стратегии смещаются. Мы наблюдаем подъём Китая, и именно это теперь является главной стратегической проблемой».
«Принимать в таких условиях шаги по выводу войск из Европы — это безумие» и колоссальная ошибка, которая пуще прежнего ослабит сплочённость НАТО, — поведал Кэмпбеллу отставной американский генерал и бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес. — Если и был когда-то момент, когда мы все нуждались в поддержке союзников, то этот момент наступил, и это тем более верно, если вспомнить об экономических проблемах, которые встают перед нами на выходе за пандемии».
По мысли генерала, Трамп пользуется войсками в рамках своей предвыборной кампании, по сути подвергая риску всю мировую систему безопасности ради пары лишних голосов.
Как подчеркнул генерал, это крайне рискованная стратегия, поскольку разбродом внутри НАТО может воспользоваться Россия, которая наверняка попытается проверить на прочность оборону альянса.
Что до Китая, Ходжес убеждён, что Пекин «нарывается на драку», и «в течение пяти-семи лет» это может привести к открытым военным действиям.
Отставной немецкий генерал и экс-заместитель генсека НАТО Генрих Браусс в интервью Кэмпбеллу назвал новый шаг Трампа «крайне вредным», подчеркнув, что он станет «подарком для Путина» и «усилит в Европе подозрения о том, что нам в деле обеспечения европейской безопасности теперь нельзя полагаться на безусловную поддержку Америки». По словам Браусса, если Трамп всё же реализует свои планы, он в сущности «выстрелит себе же в ногу», и остаётся лишь надеяться, что «Пентагон и адекватные люди в администрации не станут это поддерживать». Как поясняет обозреватель The Times, генерал, по всей видимости, имел в виду призывы к Трампу от 22 конгрессменов-республиканцев, состоящих в комитете палаты представителей США по вооружённым силам — те написали президенту коллективное письмо, призвав его пересмотреть своё решение.
Генеральный директор британского аналитического центра «Королевский институт вооружённых сил» Карин фон Хиппель, в свою очередь, выразила уверенность в том, что план Трампа просто не будет реализован — по её мнению, его «тихо похоронит» американский бюрократический аппарат.
Белый дом пока своё решение не комментировал, однако в минувший четверг «верный соратник» Трампа Ричард Гренелл, который до недавних пор занимал пост американского посла в Берлине и, по некоторым данным, станет одним из руководителей предвыборного штаба президента, подтвердил, что планы по выводу войск у администрации действительно есть, говорится в материале. Как отмечает Кэмпбелл, по слухам в деле могли сыграть уже давно испортившиеся отношения между американским президентом, «который раньше был ведущим реалити-шоу», и Ангелой Меркель, «которая раньше занималась квантовой физикой» — и к реализации планов по выводу войск Трампа якобы подтолкнул отказ обеспокоенной коронавирусом Меркель от участия в саммите G7, который американский президент планировал провести очно уже в этом месяце, пригласив на него исключённого было из клуба Владимира Путина.
По данным The Times, внезапное решение Трампа и то обстоятельство, что президент не стал заранее уведомлять о нём немецкую сторону, повергли Берлин в «ступор». Вице-президент ориентированного на «укрепление трансатлантических отношений» аналитического центра «Германский фонд Маршалла» (признан в РФ нежелательной организацией). Томас Кляйне-Брокхофф поведал, что в понедельник ему нанесла визит министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, признавшись, что её не проинформировали о выводе американских войск, и что когда она обратилась за пояснениями в Пентагон, там также не знали, было ли решение принято окончательно. В беседе с обозревателем The Times Кляйне Брокхофф заметил, что вывод войск из Европы может «придать Кремлю смелости», посетовав, что он не понимает, как же Америка относится к России.
Как подчёркивает Кэмпбелл, в связи с усугубляющимися внутри НАТО распрями высказываются даже предположения о том, что альянсу осталось недолго — к примеру, Трамп, добившись переизбрания, вполне может реализовать давние угрозы и выйти из НАТО совсем. Впрочем, как отмечает Карин фон Хиппель, даже если президентом станет соперник президента Джо Байден, возвращения к привычному порядку вещей можно не ждать, поскольку «стратегический центр тяжести» на фоне борьбы между США и Китаем за превосходство почти наверняка переместится из Западной Европы в Восточную Азию.
Вместе с тем, с точки зрения эксперта — и, вероятно, вопреки прогнозам американских военных стратегов — речь будет идти не вооружённом конфликте, а о «битве ценностей».
Как полагает Цзан, аналогичный подход применяет и российский лидер Владимир Путин, а это очень импонирует председателю КНР Си Цзиньпину.
По мнению Кэмпбелла, Китай как и Россия для продвижения собственных интересов не гнушается и экономическим давлением, и распространением дезинформации. Появление в рядах китайских дипломатов так называемых «боевых волков», которые «скалятся» на Запад в «Твиттере», пренебрегая при этом фактами, вероятно, также было вдохновлено деятельностью «напористых интернет-защитников Путина», предполагает журналист.
Как отметил в беседе с обозревателем The Times Ричард Бэрронс, «одной из главнейших стратегических полемик нашего времени» в таких условиях станет вопрос о том, смогут ли два «авторитарных исполина» преодолеть исторически сложившуюся настороженность по отношению друг к другу и «обуздать огромные эго своих лидеров». Как отметила в интервью The Times директор проекта China Power Project «Центра стратегических и международных исследований» Бонни Глейзер, сотрудничество между Москвой и Пекином всё-таки развивается, а к тому же они — вопреки всем прогнозам — «сумели не допустить выхода их разногласий за рамки конкретных тем».
При этом, по словам Глейзер, Си прекрасно знает о том, что Путин «не любит, когда его показывают младшим партнёром», и потому изо всех сил старается обращаться с ним как с равным. «Путину это нравится, он ощущает, что его уважают», — убеждена эксперт.