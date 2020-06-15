Стрелок из Ингушетии оказался племянником бывшего министра республики

Анастасия Иванова

Расстрелявший полицейских в Москве 25-летний Ратмир Галаев — племянник бывшего министра имущественных и земельных отношений Ингушетии Аюпа Галаева.

Дядю преступника глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил министром в сентябре 2019 года. В конце декабря Аюп Галаев уволился по собственному желанию.

Отец стрелка Азат Галаев ранее служил в МВД, занимался борьбой с организованной преступностью и наркоторговлей. На него несколько раз покушались. Семья Галаевых добропорядочная и уважаемая, не имеет отношения к джихадистам и другим вооруженным группировкам.

Ратмир Галаев уехал в Москву несколько лет назад по своей инициативе. Он говорил отцу, что учится на юриста. На самом деле, как утверждает «МК», юноша бездельничал, жил на отцовские деньги и если чем и занимался, то ходил на тренировки по боям без правил. По информации «МК, у Галаева была травма головы. Во время своей последней поездки Ратмира Галаева на родину отец замечал, что сын «не в себе» — например, разговаривает с воронами.