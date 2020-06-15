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The Doors отметят 50-летие "Morrison Hotel" выпуском комикса

The Doors отметят 50-летие "Morrison Hotel" выпуском комикса
У группы The Doors выйдет комикс по случаю 50-летнего юбилея альбома "Morrison Hotel”, сообщает Rolling Stone.

Он будет посвящен самой пластинке, записанной в 1970 году, и событиям, предшествовавшим ее созданию: войне во Вьетнаме, движению за гражданские права чернокожих в США, высадке людей на Луну, убийствам, совершенным Чарльзом Мэнсоном, выступлениям группы, аресту ее участника и их встречам со знаменитыми музыкантами.

Текст пишет Лиа Мур – дочь автора "Хранителей" Алана Мура и поклонница группы The Doors. В работе ей помогают Робби Кригер и Джон Денсмор. Обложку создал дизайнер Крис Хант.


"Я привязала истории к трекам на альбоме, но также постаралась наполнить их тем, что поможет почувствовать настроение времени, когда был записан альбом. Про каждую песню можно было бы написать книгу, но мне бы хотелось, чтобы мои тексты, прежде всего, погружали читателей в ту эпоху", – рассказала Мур.


Выход комикса запланирован на 13 октября текущего года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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