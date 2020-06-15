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Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом

Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофиломТимати и Ксения СобчакФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом. Он обрушился с гневом на ведущую в сторис Instagram-аккаунта.

«Ты за эти годы так меня ***** [достала], честно, своей **** [ерундой] в мой адрес. Я молчал, как тогда на премии. Неудобно при маме. Неудобно — девочка. Но потом понял, ты не девочка **** [совсем]. Ты животное, ведь только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает про то, как его изнасиловали в детстве?» — возмутился рэп-исполнитель.

Он добавил, что знает всю подноготную телеведущей, поскольку он с ней из «одного времени». По предположению рэпера, если бы подписчики знали 30 процентов о жизни ведущей, актер Михаил Ефремов, насмерть сбивший человека в состоянии алкогольного опьянения в Москве, «показался бы им ангелом».

Собчак припомнила изнасилование Костюшкина в сатирическом ролике на YouTube. В видео, ставшем предметом обсуждения, ведущая, размышляя о политике, произнесла: «Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» Сам музыкант упрекнул ведущую, объяснив, что существуют темы, которые «никоим образом не подходят к сатирическому контенту». Позднее популярный косметический бренд Mixit прекратил с ней сотрудничество.

Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» признался, что подвергся насилию со стороны педофила, когда ему было восемь лет. Музыкант решил поделиться этой историей из-за боязни за своих детей. Через несколько дней Костюшкин записал видеообращение, в котором заявил, что после признания его стали «поливать грязью».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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