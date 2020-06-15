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ТОП-5 летних туров на Ямал в 2020 году: невероятная экзотика за разумные деньги

ТОП-5 летних туров на Ямал в 2020 году: невероятная экзотика за разумные деньги

Лето-2020 на Ямале обещает быть туристическим. ЯНАО – один из немногих регионов РФ, где сейчас нет карантина для приезжающих, а туроператоры округа уже предлагают туристам готовые туристические программы на любой вкус и кошелек: от уникальной этники до активных туров и рыбалки. 

Ямал, как и многие регионы России, пересмотрел планы на развитие туризма как минимум на ближайший летний сезон. Последствия распространения коронавирусной инфекции сместили акценты: приоритет лета-2020 – отдых россиян внутри страны.

Как отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, наиболее популярными видами отдыха россиян могут стать оздоровительный, активный и экотуризм. При этом Ростуризм уделит значительное внимание не только традиционным массовым направлениям Юга России.


ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА НА САМОЛЕТЕ

Ямало-Ненецкий автономный округ – один из крупнейших субъектов Российской Федерации.  Его географическое расположение уникально: регион находится в самом центре российской Арктики, большая часть округа расположена за Северным полярным кругом.  

Департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с туроператорами региона уже подготовил туры, которые будут интересны как жителям округа, так и туристам из других городов России, решившим покорить Арктику и отправиться на «край земли».

Полный список летних туров на Ямал опубликован на туристском портале региона www.visityamal.ru.

На главной странице ресурса размещён баннер «Лето-2020», кликнув на который пользователи попадут в раздел с актуальными турами.

Перечень достаточно разнообразный: этнографические туры, туры выходного дня, экспедиции, рыбалка, активные туры. На странице каждого тура есть описание и программа, стоимость и контакты туроператора-организатора.


ТОП-5 ЛЕТНИХ ТУРОВ НА ЯМАЛ: ОТ ЭТНИКИ, ИСТОРИИ И ГАСТРОНОМИИ ДО РЫБАЛКИ И СПЛАВА

Туры на Полярный Урал

Ледник Романтиков – древний ледник, укрывшийся от посторонних глаз среди склонов Полярного Урала восхищает своим видом. Он особенно живописен именно в летнее время: верхний слой льда тает под лучами северного солнца и превращается в горное озеро с водой пронзительно-голубого цвета.

Дорога до этого чуда света не займёт много времени: выдвигаясь из Салехарда, путешественник окажется у подножия горы через 3 часа, само восхождение займёт 2-4 часа - всё зависит от физической формы и количества остановок для памятных селфи на фоне Полярного Урала. Вернуться в город можно вечером этого же дня или остаться с ночёвкой и встретить рассвет в горах, отдохнув в палатке. Цены на различные вариации туров к Леднику Романтиков можно узнать здесь. 

Этот поход никого не оставит равнодушным: можно понежиться на солнышке, поиграть в снежки, спуститься на сноуборде со снежного склона и (для самых закалённых) искупаться в озере ледника.

Среди ямальских гор Полярного Урала расположилась Нефритовая долина. Здесь в 70-х добывали нефрит, который и дал имя местности. Сегодня туристам в долине часто встречается зелёный серпентинит — горная порода мраморной расцветки.



Ямальцы и гости края любят это место за яркие фотографии, потрясающие виды, горный воздух, и возможность познакомиться с природой Арктики. Цены на однодневынй тур сюда можно посмотреть по ссылке. 

Долина находится в 100 километрах севернее Салехарда - столицы Ямала - в природном парке «Полярно-Уральском». С востока её защищает гора Поур-Кеу, с юга и юго-запада — массив Нырд-Вомен-Из (в народе «Динозавр»).

Здесь даже летом в низинах и вдоль ручьёв лежит снег. Один из живописных объектов Полярного Урала — ручей Нырдвомэн-Шор, на котором расположен знаменитый водопад «Нефритовый». Зимой он замерзает, а летом низвергается из узкой расщелины между тесно сошедшимися скалами.

Тур «Проживание в семье оленеводов» (5 дней)

Столетиями на просторах ямальской тундры живут коренные народы Севера, ведущие традиционный образ жизни. Они каслают тысячные стада оленей, кочуя с места на место.

Местные жители всегда радушно встречают гостей, угощают традиционными блюдами из оленины, рыбы и северных ягод. Только представьте: полярный день, прокатившись на оленьей упряжке, вы заходите в тёплый чум, и уютно расположившись на мягких оленьих шкурах, под напевы хозяйки согреваетесь горячим чаем.

Есть семьи, которые выбрали оседлый образ жизни, но они по-прежнему ставят чум рядом с городом, где с удовольствием принимают гостей, готовят национальные блюда, одевают детей в национальную одежду – теплее и комфортнее цивилизация ничего не придумала.

Тундровики, живущие в городе, становятся проводниками от одной культуры к другой. Им хорошо знакома и городская жизнь, где сервировка с салфетками и скатертями, и другая – сон на шкурах и дымокур в чуме.

Общение с хозяевами станет первым знакомством с традиционным укладом жизни, после которого гости края могут быть уверены: прикосновение к настоящему Ямалу состоялось.

Цены на такой тур можно посмотреть здесь.

Этнографический экотур «Ясавэй» (7 дней)

Ценителям экотуризма на территории Ямала предоставлена возможность побывать в этнографическом стойбище «Земля Надежды». Вот уже более десяти лет в предгорьях Полярного Урала в 20 километрах от ямальской фактории Лаборовая живет большая семья – ненецкая писательница Анна Неркаги, муж Николай и тридцать детей.

Жизнь в избушке, неспешная рыбалка, уединённость подарят незабываемый отдых и умиротворение. И все это - за очень доступные деньги. 

Тур выходного дня «Сплав по реке Собь» + экскурсия по Салехарду

Сезон сплавов по реке Собь начинается в середине июня. Нужно успеть, пока вода стоит высоко и не обнажились пороги. Традиционный рафтинг в бурных водах горной речки пользуется спросом как у местных жителей, так и у гостей региона.

Кристально чистая река порадует перекатами в купе с изумительными пейзажами древних вершин Урала. Маршрут не требует специальной подготовки и при выполнении всех указаний инструкторов доступен даже школьникам, которых, к слову, охотно берут с собой родители. Продолжительность похода - 1 или 2 дня. Стоимость такого сплава  невысока - ее можно посмотреть вот тут. 

Перед сплавом или после него обязательно нужно выделить день на экскурсию по столице Ямала – Салехарду – единственному в мире городе, расположенному на широте Северного полярного круга, 66 градусов 33 минуты 39 секунд северной широты. Начиная от этой линии и до Северного полюса, лежит полярный пояс: Заполярье.

Стела «66 параллель» – настоящий символ географической уникальности города, она встречает и провожает гостей и жителей окружной столицы на пути между городом и аэропортом. Гости Салехарда могут пройти церемонию пересечения полярного круга. По легенде, желание, загаданное в этот момент, обязательно сбудется. 

Гуляя по Салехарду, обязательно нужно заглянуть в Обдорский острог - современный историко-культурный комплекс, повторяющий облик древней крепости. Он построен по древней технологии без единого гвоздя. Острог положил начало современному Салехарду и во времена основания был самым северным в Сибири.

Погостить в комплексе городской усадьбы - одном из редких уцелевших памятников деревянного зодчества на Севере России. Усадьба построена в 1898 году и принадлежала купеческой семье Терентьевых – русских старожилов села Обдорского.

Прикоснуться к истории в главном музее Ямала - музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского.

Коллекция фондов МВК насчитывают более 50 тысяч палеонтологических, археологических, исторических и этнографических экспонатов, здесь хранятся коллекции из базовых археологических памятников западносибирского Севера: городища Мангазеи, Войкарского и Надымского городков, древнего святилища Усть-Полуй. Библиотечное собрание включает в себя более 15 тысяч книг и редких рукописных изданий.

Уникальные экспонаты музея – мумия воина, погибшего в XIII веке н.э., и, конечно, знаменитый на весь мир мамонтенок Люба.


КАК СПЛАНИРОВАТЬ ПОЕЗДКУ НА ЯМАЛ: ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ

Ямал – полный мифов и легенд уголок Российской Арктики, край завораживающей северной природы, регион с самобытной историей и древними традициями. Только на безбрежных просторах тундры можно ощутить в полной мере безмерность пространства и звенящую тишину вечности.

Здесь, на краю земли, можно почувствовать, сколь мудра древняя культура Севера.

Спланировать поездку на «край земли» поможет сайт visityamal.ru и медиаканал VisitYamal в социальных сетях - Instagram, Facebook, Вконтакте, YouTube.

В статье использованы фотографии Сергея Галко, Анастасии Братцевой, Алексея Сулоева, Равиля Сафарбекова, Егора Половинкина, "Земля Лугуя", Discover Yamal. 

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По материалам: atorus.ru

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