Трамп обвинил СМИ в умалчивании информации о протестах в Сиэтле

Алексей Вольцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".





"Кто-нибудь замечает, как мало публикующие фейки СМИ пишут о леворадикальном перевороте в Сиэтле? Это делается очень даже намеренно, потому что они знают, какое сильное влияние эта слабость и некомпетентность имеет в политическом плане. Мэру и губернатору должно быть стыдно за себя. Это можно легко исправить!" - написал Трамп в Twitter.

Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма". Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.

Трамп написал в Twitter, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.