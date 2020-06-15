Третьяковская галерея перенесла открытие для посетителей на 3 июля

Анастасия Иванова

Государственная Третьяковская галерея перенесла дату открытия для посетителей на 3 июля, в этот день заработают здания музея в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в понедельник.

"Государственная Третьяковская галерея скорректировала даты открытия для посетителей: двери здания в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу откроются для гостей 3 июля", - говорится в сообщении.

Ранее директор музея Зельфира Трегулова сообщала в интервью РИА Новости, что Новая Третьяковка откроется для посетителей новой выставкой "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", посвященной эпохе застоя, также для зрителей будет открыта выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".

Москве 16 июня.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.