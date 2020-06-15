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Тунис примет туристов только со справкой об отсутствии коронавируса

Тунис примет туристов только со справкой об отсутствии коронавируса

Правительство Туниса сообщило о новых правилах для иностранных туристов, прибывающих в Тунис c  27 июня 2020 г. С этой даты страна возобновляет прием туристов и международное авиасообщение.

Как рассказал «Вестнику АТОР» представитель Тунисского Национального Офиса по Туризму в России г-н Нежи Гуидер, согласно новым правилам, установленным правительством страны, по прилету туристам необходимо:

1. Перед посадкой в своей стране – заполнить специальные бланки, связанные с состоянием  здоровья. Их необходимо будет предъявить на границе.

2. Предоставить при въезде в страну отрицательный тест ПЦР, срок сдачи которого – не более 72 часов до прибытия в Тунис.

3. Пройти процедуру измерения  температуры по прибытии в аэропорт Туниса.

К перевозке и приему туристов  допускаются  только автобусы и отели, соблюдающие протокол по санитарной безопасности Ready & Safe.Экскурсии разрешены организованным группам в  сопровождении  гида. 

«Начиная с 6-го дня пребывания в Тунисе у туристов будет возможность пройти новый тест ПЦР по личной  просьбе или по просьбе своего правительства», - добавил г-н Гуидер.

Подробнее о том, как будет выглядеть отдых в отелях Туниса по новым антикоронавирусным правилам - в этом материале. 

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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