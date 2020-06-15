Ухаживаем за малиной правильно все лето

Анастасия Иванова

Нельзя сказать, что малина есть у каждого хозяина. Некоторые считают, что места она занимает больше, чем пользы приносит. Но есть те, у кого малина посажена и стабильно дает хороший урожай. Малина, как и все ягодные культуры, любит уход. В природе все взаимосвязано, чем комфортнее растению, тем лучше оно растет и, соответственно, плодоносит. Так вот, те огородники, которые выращивают малину, знают, чем ее подкормить, чтобы получить достойный урожай. Ну, а тем, кто этого не знает — мы подскажем.

На ведро воды добавляем литр или примерно килограмм коровяка. Очень хорошо перемешиваем, так, чтобы по возможности все растворилось, этим раствором поливаем малину.Подобное быстрое удобрение можно приготовить из куриного помета. На ведро достаточно одного стакана помета. Обязательно долго и тщательно размешивать удобрение. Поливать только на предварительно увлажненную землю. Ни в коем случае не старайтесь насыпать помета больше, вы просто сожжете корни растений. И первое, и второе удобрение можно применять весной и в первой половине лета. В более позднее время удобрение придется сменить.Еще малина любит кашу из компоста. Заливаем компост водой так, чтобы получилась кашка и выкладываем вокруг куста.





Как только малина отплодоносила, уход за ней меняется. Убираем органику и начинаем готовить кусты к зиме и плодоношению в следующем году. Делаем это при помощи минеральных удобрений, именно тех, которые сейчас больше всего необходимы кустам.

На ведро воды добавляем 2 суповые ложки суперфосфата и такую же ложку удобрения, которое содержит большое количество калия. Поливаем не жалея, под каждый куст по 1-2 литра жидкости. После того, как вся малина удобрена, вся почва вокруг нее посыпается золой. Мы не только поможем почве, но и защитим растения от болезней, и о тех вредителей, которые собирались перезимовать у подножья кустиков.

Как видите, совсем немного времени нужно потратить, чтобы получить достойный урожай. Любой человек, даже совершенно несведущий в делах огородных, сможет вырастить кустики с полезными ягодами. Конечно, мы не упомянули об обрезке, но об этом в следующий раз.