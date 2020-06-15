Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ухаживаем за малиной правильно все лето

Ухаживаем за малиной правильно все лето

Нельзя сказать, что малина есть у каждого хозяина. Некоторые считают, что места она занимает больше, чем пользы приносит. Но есть те, у кого малина посажена и стабильно дает хороший урожай. Малина, как и все ягодные культуры, любит уход. В природе все взаимосвязано, чем комфортнее растению, тем лучше оно растет и, соответственно, плодоносит. Так вот, те огородники, которые выращивают малину, знают, чем ее подкормить, чтобы получить достойный урожай. Ну, а тем, кто этого не знает — мы подскажем.


На ведро воды добавляем литр или примерно килограмм коровяка. Очень хорошо перемешиваем, так, чтобы по возможности все растворилось, этим раствором поливаем малину.
Подобное быстрое удобрение можно приготовить из куриного помета. На ведро достаточно одного стакана помета. Обязательно долго и тщательно размешивать удобрение. Поливать только на предварительно увлажненную землю. Ни в коем случае не старайтесь насыпать помета больше, вы просто сожжете корни растений. И первое, и второе удобрение можно применять весной и в первой половине лета.  В более позднее время удобрение придется сменить.
Еще малина любит кашу из компоста. Заливаем компост водой так, чтобы получилась кашка и выкладываем вокруг куста.


Как только малина отплодоносила, уход за ней меняется. Убираем органику и начинаем готовить кусты к зиме и плодоношению в следующем году. Делаем это при помощи минеральных удобрений, именно тех, которые сейчас больше всего необходимы кустам.

На ведро воды добавляем 2 суповые ложки суперфосфата и такую же ложку удобрения, которое содержит большое количество калия. Поливаем не жалея, под каждый куст по 1-2 литра жидкости. После того, как вся малина удобрена, вся почва вокруг нее посыпается золой. Мы не только поможем почве, но и защитим растения от болезней, и о тех вредителей, которые собирались перезимовать у подножья кустиков.

Как видите, совсем немного времени нужно потратить, чтобы получить достойный урожай. Любой человек, даже совершенно несведущий в делах огородных, сможет вырастить кустики с полезными ягодами.  Конечно, мы не упомянули об обрезке, но об этом в следующий раз.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Показ «Унесенных ветром» сопроводят речью о расизме
Показ «Унесенных ветром» сопроводят речью о расизме
Кремль заявил об адекватном ответе на недружественные проявления Чехии
Кремль заявил об адекватном ответе на недружественные проявления Чехии
Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США
Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США
Дочь маршала Конева попросила отправить его памятник из Чехии в Россию
Дочь маршала Конева попросила отправить его памятник из Чехии в Россию
В Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт
В Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт
Пищевой гигант бросил вызов глобальной катастрофе
Пищевой гигант бросил вызов глобальной катастрофе
За малыми пандами проследят с помощью GPS-ошейников
За малыми пандами проследят с помощью GPS-ошейников
Третьяковская галерея перенесла открытие для посетителей на 3 июля
Третьяковская галерея перенесла открытие для посетителей на 3 июля
Гудков объяснил шутку Собчак об изнасиловании Костюшкина
Гудков объяснил шутку Собчак об изнасиловании Костюшкина
Российские учителя, преподающие в школах Киргизии, вернулись на родину
Российские учителя, преподающие в школах Киргизии, вернулись на родину
Более 400 выпускников техникумов Кузбасса сдадут демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills
Более 400 выпускников техникумов Кузбасса сдадут демонстрационные
Посол США в России «разочарован и разъярен» приговором шпиону Уилану
Посол США в России «разочарован и разъярен» приговором шпиону Уилану

Топ на сегодня

Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
В ЕС резко усилился приток беженцев
В ЕС резко усилился приток беженцев
Адвокат оценил шансы Ефремова "закосить под больного"
Адвокат оценил шансы Ефремова "закосить под больного"
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем живет сейчас Юлия Мильнер
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен без объяснения причин
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен без объяснения причин

Еще по теме

Важная первая подкормка томатов после высадки
Малина имеет множество противопоказаний - врачи рассказали кому запрещено есть эту ягоду
Чем подкормить клубнику во время цветения?
Секретная подкормка для рекордного урожая помидоров в июле