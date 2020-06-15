Узбекистан возобновляет международное авиасообщение

Анастасия Иванова

Сегодня, 15 июня, Узбекистан возобновляет авиасообщение. Пока речь идет не о туризме. Путешествовать разрешают дипломатам, иностранцам, работающим или проживающим в республике, а также тем, кто едет на лечение или кому необходимо навестить родственников. Кроме того, могут прилететь проживающие за рубежом узбекистанцы. Также разрешены поездки для продолжения учебы или работы.

Власти Узбекистана разделили государства на три группы: «зеленые», «желтые» и «красные».

Прибывающих из «зеленых» стран не будут помещать на карантин. К таким странам отнесены Япония, Южная Корея, Китай и Израиль.

В «желтую» зону включены государства, где ситуация улучшается. Это страны Европейского союза, Малайзия, Таиланд и Сингапур. Прибывающие оттуда должны будут отсидеть 14 дней на домашнем карантине.

В «красную» зону попали государства, где пока ситуация остается серьезной. В их числе Россия и другие страны СНГ, а также Турция, ОАЭ, Афганистан. Прилетающие из таких стран будут помещены на 14-дневный карантин в обсерваторе.