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В армии ДНР отменен режим полной боевой готовности

В армии ДНР отменен режим полной боевой готовности

Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказал снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции, которая была доведена до высшей степени 20 мая.

Мотивы этого приказа глава республики изложил в специальном заявлении, которое опубликовано на его сайте.

«С учетом изменений, произошедших в оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения в период с 20 мая 2020 года, принимая во внимание результаты проверки работы системы государственного и военного управления в условиях обострения военной ситуации, приказываю с 15 июня 2020 года снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции до уровня, обеспечивающего безопасность граждан, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры Донецкой Народной Республики», — сказано в заявлении.

При этом руководитель ДНР страны санкционировал меры по защите Республики в случае возобновления целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. В заявлении уточняется, что при таком развитии событий боевая готовность милиции может быть возобновлена.

«Обеспечить применение мер адекватного реагирования, а также, в зависимости от ситуации, приведение подразделений Народной милиции в режим полной боевой готовности», — приказал Пушилин.

Как сообщало ИА Newstes, вооруженные силы ДНР были приведены в повышенную боевую готовность 20 мая. Это произошло на следующий день после того, как аналогичный приказ получила и Народная милиция ЛНР. После этого военные обеих республик начали активно подавлять украинские огневые позиции с которых велся обстрел населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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