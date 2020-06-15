В армии ДНР отменен режим полной боевой готовности
Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказал снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции, которая была доведена до высшей степени 20 мая.
Мотивы этого приказа глава республики изложил в специальном заявлении, которое опубликовано на его сайте.
При этом руководитель ДНР страны санкционировал меры по защите Республики в случае возобновления целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. В заявлении уточняется, что при таком развитии событий боевая готовность милиции может быть возобновлена.
Как сообщало ИА Newstes, вооруженные силы ДНР были приведены в повышенную боевую готовность 20 мая. Это произошло на следующий день после того, как аналогичный приказ получила и Народная милиция ЛНР. После этого военные обеих республик начали активно подавлять украинские огневые позиции с которых велся обстрел населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.