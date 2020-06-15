Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов

В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов

В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
Два человека погибли, пятеро ранены при инциденте со стрельбой в городе Атланта в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox со ссылкой на полицию.

Согласно данным полиции, неизвестные открыли стрельбу из машины в районе Эджвуд на востоке Атланты около 6 часов вечера в субботу. Два человека погибли, пятеро получили ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, отмечают правоохранители. Идет расследование инцидента.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сирия нанесла удар по десяткам террористов в Идлибе
Сирия нанесла удар по десяткам террористов в Идлибе
Собчак послала Ефремову «лучи поддержки» и упрекнула общество в лицемерии
Собчак послала Ефремову «лучи поддержки» и упрекнула общество в
В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
Названа стоимость защиты Вашингтона от демонстрантов
Названа стоимость защиты Вашингтона от демонстрантов
Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
В трех слоганах. Трамп намерен озвучить новый лозунг на выборы-2020
В трех слоганах. Трамп намерен озвучить новый лозунг на выборы-2020
Молдавских военных торжественно проводили в Москву на парад Победы
Молдавских военных торжественно проводили в Москву на парад Победы
В Минздраве оценили статистику самоубийств в период самоизоляции
В Минздраве оценили статистику самоубийств в период самоизоляции
Американских военных заметили за слежкой на месте погружения аппарата "Витязь" в Марианскую впадину
Американских военных заметили за слежкой на месте погружения аппарата
Как ни крути. Польша допустила закупки газа у России из-за "лучшей цены"
Как ни крути. Польша допустила закупки газа у России из-за "лучшей
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек

Топ на сегодня

Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
В Молдавии вернут ограничения, но не для экономических агентов
В Молдавии вернут ограничения, но не для экономических агентов
«Шведский путь» лечения Covid-19: инъекции морфина в домах престарелых
«Шведский путь» лечения Covid-19: инъекции морфина в домах престарелых
И бумерам, и зумерам: 10 групп, которые все полюбили
И бумерам, и зумерам: 10 групп, которые все полюбили

Еще по теме

При нападении на бар в Мексике погибли три человека
В США в результате перестрелки на вечеринке в честь Хэллоуина погибли двое
Пять человек погибли и 30 пострадали в результате обстрела Дамаска террористами 
В Азербайджане столкнулись две легковушки: четыре человека погибли