В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов

Влада Некрасова

Два человека погибли, пятеро ранены при инциденте со стрельбой в городе Атланта в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox со ссылкой на полицию.

Согласно данным полиции, неизвестные открыли стрельбу из машины в районе Эджвуд на востоке Атланты около 6 часов вечера в субботу. Два человека погибли, пятеро получили ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, отмечают правоохранители. Идет расследование инцидента.