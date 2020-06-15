В Челябинске и Якутске парады Победы отменены из-за коронавируса

Алексей Вольцев

Правительства Челябинской области и республики Якутия отменили парады Победы 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

«В связи с тем, что в Челябинской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также с риском дальнейшего распространения Covid-19 на основании рекомендаций медиков областным оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники», — сообщается на странице правительства Челябинской области в Facebook.

По той же причине не будет парада Победы и в Якутске. Вместо этого 24 июня в городе организуют онлайн-акции, а жителям в прямом эфире покажут открытие памятника якутскому снайперу и технику военных лет, сообщил руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров.

За последние сутки в Челябинской области выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом, умерли пять заболевших. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали почти 5 тыс. случаев. В Якутской области выявили 85 новых случаев Covid-19 за сутки, в том числе 71 в Якутске. Всего в регионе, где живет всего 964 тыс. человек, с начала эпидемии заразились более 3 тыс., 20 умерли.