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В Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт

В Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике Сергей Пантелеев в беседе с "Москва 24" раскритиковал сообщение о том, что выпуск банковских карт может стать платным.

Он отметил, что у населения упали доходы. Кроме того, еще не ясно, как будет дальше развиваться ситуация.

"В нынешней ситуации необходимо другие решения искать, беря за основу то, что у населения резко снизились доходы", – заявил депутат, призвав не играть "в опасную игру с населением".

Также, по мнению Пантелеева, банки могут самостоятельно покрывать собственные расходы благодаря накопленным средствам.


Ассоциация банков России направила в правительство письмо. В нем указывалось, что банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые сервисы и услуги, если административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт сохранится.

Так, клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, а также использование мобильных приложений банков и кол-центров. Кроме того, компании могут отменить или сократить программы лояльности.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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