В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1974

Анастасия Иванова

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1974, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья.

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1974 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 96 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 14 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.