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В Кремле оценили возможность участия в параде Победы украинских политиков

В Кремле оценили возможность участия в параде Победы украинских политиков
Если кто-то из украинских политиков, включая Виктора Медведчука, захочет принять участие в параде Победы в Москве 24 июня, они это сделают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, можно ли ожидать на параде Победы в Москве кого-то из украинских политиков, включая председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

# В мире
По материалам: ria.ru

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