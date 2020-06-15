В Кремле оценили возможность участия в параде Победы украинских политиков

Анастасия Иванова

Если кто-то из украинских политиков, включая Виктора Медведчука, захочет принять участие в параде Победы в Москве 24 июня, они это сделают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, можно ли ожидать на параде Победы в Москве кого-то из украинских политиков, включая председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.