В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Белград
Сегодня, 21:28 Алексей Вольцев
Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич обсудили по телефону возможность поездки российского лидера в Белград осенью, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
После телефонного разговора Путина и Вучича администрация президента Сербии заявила, что российский лидер выразил готовность приехать в Белград осенью.
"Да, обсуждался план контактов на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, подтвердил ли Путин свой визит в Белград осенью.
По материалам: ria.ru