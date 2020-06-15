В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Белград

Алексей Вольцев

Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич обсудили по телефону возможность поездки российского лидера в Белград осенью, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

После телефонного разговора Путина и Вучича администрация президента Сербии заявила, что российский лидер выразил готовность приехать в Белград осенью.

"Да, обсуждался план контактов на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, подтвердил ли Путин свой визит в Белград осенью.