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В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Белград

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Белград
Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич обсудили по телефону возможность поездки российского лидера в Белград осенью, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

После телефонного разговора Путина и Вучича администрация президента Сербии заявила, что российский лидер выразил готовность приехать в Белград осенью.

"Да, обсуждался план контактов на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, подтвердил ли Путин свой визит в Белград осенью.

# В мире
По материалам: ria.ru

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