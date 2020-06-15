В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Болсонару

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Жаиром Болсонару ситуацию с коронавирусом, энергетику, сельское хозяйство, космос и взаимодействие в БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены ситуация вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые в обеих странах меры по борьбе с распространением этой инфекции и ее последствиями. Рассмотрены актуальные аспекты двустороннего стратегического партнерства, включая дальнейшее развитие сотрудничества в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и космос", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в рамках БРИКС с учетом российского председательства в этом объединении в текущем году.

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