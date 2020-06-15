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В МИД Германии прокомментировали планы США по выводу войск

В МИД Германии прокомментировали планы США по выводу войск
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал сложными отношения между Берлином и Вашингтоном, по его мнению, "неудивительно, что решение о выводе" американских военнослужащих из ФРГ "не было согласовано".

Ранее американские СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп планирует вывести 9,5 тысячи из почти 35 тысяч американских служащих из Германии. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайбер заявил, что Берлин не получал официальной информации от Вашингтона и потому пока не комментирует данные СМИ.

# В мире
По материалам: ria.ru

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