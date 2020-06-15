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В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу

В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу
Власти Молдавии ввели очередной этап снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса, в стране возобновлено авиасообщение, вернулись к работе торговые центры, летние террасы, спортивные залы, но при этом к контролю за соблюдением мер безопасности могут привлечь военных.

Власти Молдавии решили снимать ограничения поэтапно - каждые две недели, и середину июня все ждали, как праздник. Наконец, должны были снять ограничения на работу кафе и ресторанов, разрешить всем заниматься спортом и даже улететь куда-нибудь к морю. Но у коронавируса планы оказались другими — за прошлую неделю в стране были зарегистрированы свыше 2 тысяч новых случаев заболевания, поэтому вместе со смягчением режима безопасности власти решили вернуть некоторые ограничения.

# В мире
По материалам: ria.ru

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