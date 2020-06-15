В Москве таксист открыл огонь по полицейским. Три человека ранены

Вадим Карасев

В Москве на Ленинском проспекте водитель автомобиля обстрелял сотрудников Госавтоинспекции. Три человека ранены. По данным РИА Новости, ранения получили два полицейских и гражданский.

На месте (рядом с гостиницей «Салют») работает следственная бригада. Туда же выехал глава столичного СКР Стрижов.

При этом ТАСС со ссылкой на свой источник уточняет, что огонь из пистолета открыл таксист. По крайней мере, машина, которой он управлял, имеет соответствующие надписи и маркировку.

Позже агентство внесло еще одно уточнение: стрелявший мужчина в момент нападения находился в неадекватном состоянии. Возможно, это последствие принятия наркотических веществ. Также собеседник издания сообщил, что, по предварительной информации, стрелявший – приезжий с юга России.

В свою очередь РБК пишет, что гражданским потерпевшим является сам таксист. Ранение он получил в результате ответного огня. Один полицейский находится в реанимации.