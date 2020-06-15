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В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

В Москве умерли 52 пациента с коронавирусомФото: Максим Блинов / РИА Новости

Еще 52 пациента с коронавирусом умерли в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

У всех была подтвержденная пневмония и положительные результаты тестов на коронавирус. Таким образом, число умерших от вируса в Москве достигло 3386 человек.

За все время в Москве выявлено более 207 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 123 тысяч человек вылечились. Всего в России зафиксировано 537,2 тысячи случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что число умерших россиян с коронавирусом превысило семь тысяч. По состоянию на 15 июня в стране насчитывается 7091 летальный случай.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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