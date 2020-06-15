В ОмГПУ подвели итоги онлайн-олимпиады «О русском и не только»
Сегодня, 11:35 Анастасия Иванова
В Омском государственном педагогическом университете подвели итоги онлайн-олимпиады «О русском и не только», сообщает пресс-служба вуза.
Олимпиада проходила с 6 по 11 июня 2020 года и включала в себя тест, состоящий из 30 вопросов по темам: орфография, пунктуация, произношение (орфоэпия), лексикология, словообразование, синтаксис, история и этимология. Отмечается, что наибольшее затруднение вызвали вопросы, связанные с анализом синтаксических конструкций.
В ней приняли участие 148 человек, из которых 12 человек набрали высший балл.
По материалам: edu.ru