В ОмГПУ подвели итоги онлайн-олимпиады «О русском и не только»

Анастасия Иванова

В Омском государственном педагогическом университете подвели итоги онлайн-олимпиады «О русском и не только», сообщает пресс-служба вуза.

Олимпиада проходила с 6 по 11 июня 2020 года и включала в себя тест, состоящий из 30 вопросов по темам: орфография, пунктуация, произношение (орфоэпия), лексикология, словообразование, синтаксис, история и этимология. Отмечается, что наибольшее затруднение вызвали вопросы, связанные с анализом синтаксических конструкций.

В ней приняли участие 148 человек, из которых 12 человек набрали высший балл.