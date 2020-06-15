В поисках работы. В Крыму задержан мужчина с порванным паспортом Украины

Алексей Вольцев

В Крыму задержали мужчину без документов, с разорванным на две части паспортом, при попытке пересечь границу в сторону полуострова, передает РИА Новости.

"За незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин без действительных документов, удостоверяющих личность. Обойдя беспрепятственно посты на сопредельной территории, он был задержан российскими пограничниками в районе села Перекоп", – говорится в сообщении крымского погрануправления ФСБ РФ.

По данным сотрудников спецслужб нарушителем является мужчина 1987 года рождения.

сообщило, что Украина откроет КПП на границе с Крымом с 15 июня.