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В поисках работы. В Крыму задержан мужчина с порванным паспортом Украины

В поисках работы. В Крыму задержан мужчина с порванным паспортом Украины
В Крыму задержали мужчину без документов, с разорванным на две части паспортом, при попытке пересечь границу в сторону полуострова, передает РИА Новости.

"За незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин без действительных документов, удостоверяющих личность. Обойдя беспрепятственно посты на сопредельной территории, он был задержан российскими пограничниками в районе села Перекоп", – говорится в сообщении крымского погрануправления ФСБ РФ.

По данным сотрудников спецслужб нарушителем является мужчина 1987 года рождения.


сообщило, что Украина откроет КПП на границе с Крымом с 15 июня.
# Россия
По материалам: ria.ru

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