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В России снизилось число ликвидаций компаний малого и среднего бизнеса

В России снизилось число ликвидаций компаний малого и среднего бизнеса
Количество ликвидаций компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) снизилось на 40% в годовом выражении в апреле и мае, несмотря на пандемию, следует из отчета о состоянии малого и среднего бизнеса в России, который подготовил банк "Точка".

Как говорится в отчете, в апреле этого года из-за ограничительных мер упало число регистраций новых предприятий, хотя именно апрель обычно становится пиковым месяцем. Если сравнивать с мартом 2020 года, то число регистраций упало в 3 раза, а если с апрелем 2019 года - то в 4 раза.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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