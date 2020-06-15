В России снизилось число ликвидаций компаний малого и среднего бизнеса

Алексей Вольцев

Количество ликвидаций компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) снизилось на 40% в годовом выражении в апреле и мае, несмотря на пандемию, следует из отчета о состоянии малого и среднего бизнеса в России, который подготовил банк "Точка".

Как говорится в отчете, в апреле этого года из-за ограничительных мер упало число регистраций новых предприятий, хотя именно апрель обычно становится пиковым месяцем. Если сравнивать с мартом 2020 года, то число регистраций упало в 3 раза, а если с апрелем 2019 года - то в 4 раза.