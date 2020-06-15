В руководстве холдинга «Випсервис» - перемены

Лидия Мартынова

Холдинг «Випсервис», крупнейший российский консолидатор по продаже авиационных и железнодорожных билетов, а также туристических и сопутствующих услуг, объединяющий в сеть более 13 000 субагентов, являющийся агентом № 1 национального перевозчика «Аэрофлот» и ведущим агентом РЖД, сообщает о назначении генерального директора.

Генеральным директором холдинга назначена Ирина Соловьева, ранее занимавшая пост Исполнительного директора холдинга.

Ирина начала свое сотрудничество с холдингом в 2011 году в качестве руководителя команды консультантов, отвечавшей за проведение ребрендинга. А с 2012 Ирина перешла работать в холдинг сначала в должности клиентского директора, затем руководителя ключевого бизнеса холдинга - субагентского. В 2017 году Ирина стала операционным директором, расширив свою зону ответственности до управления основными бизнесами и Управляющей компанией.

Дмитрий Горин, возглавлявший холдинг с 2008 года, продолжит работу в холдинге в качестве Председателя совета директоров холдинга «Випсервис». Большой опыт представления и защиты интересов холдинга в общественных и государственных структурах, активное участие в деятельности профессиональных сообществ помогут Дмитрию успешно достигать баланса интересов различных групп, заинтересованных в успешной деятельности холдинга. Возглавляемый Дмитрием Совет займется разработкой долгосрочной стратегии развития холдинга, оценкой и снижением рисков.

«Будучи на своем посту, Ирина последовательно проводила реструктуризации и оптимизацию ключевых блоков холдинга, меняя бизнес-процессы для целей повышения эффективности и снижения операционных издержек, провела запуск нескольких стратегических для холдинга проектов – платформу управления наземными услугами ХотелСтар, платформу предиктивной аналитики Око, единый личный кабинет Субагента. А сформированная ею молодая команда управленцев сегодня в полном составе проходит обучение по специальной программе МБА Высшей школы экономики без отрыва от производства. Это назначение – логичный шаг именно сегодня, когда холдинг успешно преодолел сложное время пандемии и готовится к новому качественному рывку - прокомментировал Дмитрий Горин.

Ирина Соловьева, справка

Образование: факультет иностранных языков МГПУ им.В.И.Ленина, специализация романо-германские языки. Бизнес-образование: EMBA, IBS.До прихода в холдинг - Управляющий директор по странам СНГ, Interbrand Zintzmeyer& Lux.

2003, 2004 входила в 200 лучших маркетинговых директоров России, Ассоциация Менеджеров России. Имеет многочисленные профессиональные награды.

Холдинг «Випсервис», справка

Холдинг образован в 1993 году. Сегодня «Випсервис» - это более 8 видов бизнеса: субагентская сеть, корпоративное туристическое обслуживание, билетное онлайн-агентство, услуги индивидуального выездного туризма, учебный центр. В качестве оператора «Випсервис» управляет федеральной сетью сервисных центров по бронированию авиационных и железнодорожных перевозок, а также двумя гостиничными проектами.



Ежегодно по проездным документам, выписанным при посредничестве холдинга, путешествует более 13 миллионов пассажиров. Объем билетных продаж «Випсервиса» по количеству проданных проездных документов превышает объемы целых стран, например – Таиланда.