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В сети обсуждают новые фото внучки Никиты Михалкова и прочат ей модельную карьеру

В сети обсуждают новые фото внучки Никиты Михалкова и прочат ей модельную карьеру

На днях выпускники российских школ получили аттестаты и воспользовались возможностью увидеться с учителями и одноклассниками в стенах школ, которые они были вынуждены покинуть раньше времени в связи с пандемией. В этом году школу окончила и одна из внучек 74-летнего кинорежиссера Никиты Михалкова, 17-летняя Наталья. И если некоторое время назад внимание СМИ в основном было приковано к детям дочерей знаменитого кинематографиста, то сейчас пресса обсуждает подросшую дочь его сына Артема.

Свежей фотографией Натальи, дочери Артема и Дарьи Михалковых, поделилась в инстаграме 73-летняя Татьяна Михалкова, поздравившая внучку с получением аттестата. Татьяна рассказала в соцсети, что Наталья училась в той же московской школе, что и многие другие члены ее большой семьи.


Наталья Михалкова со своим учителемВнученька Наташа получает аттестат школы 1239, бывшая 20-я, где когда-то учился ее дедушка Никита, ее папа Артем, тетя Надя, тетя Аня и братья Андрюша и Сережа. Спасибо школе, педагогам и друзьям!!!! Жалко, что не было выпускного. Начинается взрослая жизнь!!! Спасибо родная школа (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — написала Татьяна Михалкова.


Наталья Михалкова с другими выпускниками

Ее фолловеры отметили, что дочь Артема Михалкова стала настоящей красавицей, а снимок Натальи, сделанный во время одного из показов, в котором девушка принимала участие, стал поводом для предположений о ее будущей модельной карьере. 


Фото из инстаграма Татьяны Михалковой


Артем Михалков с дочерью Натальей

У Никиты Михалкова девять внуков. У его сына Степана есть дочь Александра и сыновья Василий и Петр. Старшая дочь кинорежиссера Анна тоже воспитывает двоих сыновей, Андрея и Сергея, и дочь Лилию. Внуки от младшей дочери Надежды — Иван и Нина. А Наталья — единственная дочь Артема Михалкова. Когда ей было 11 лет, ее родители развелись, прожив вместе 15 лет.


Наталья и Дарья Михалковы



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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