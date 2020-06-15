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В сети вспомнили самые стыдные семейные традиции

В сети вспомнили самые стыдные семейные традицииФото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Пользователи сети поделились странными семейными традициями, которые в детстве казались им чем-то общепринятым, однако для окружающих были весьма необычными и иногда шокирующими. Под постом Dnewkirk87 на Reddit они вспомнили привычки, ненормальность которых стала очевидна только при общении с посторонними.

Пользователь с ником Rhodehouse93 рассказал, что в детстве гостил у друга и очень удивился, узнав, что его отец жил в том же доме все время. Его собственный отец приезжал раз в год на день рождения ребенка. Другой пользователь поделился тем, что родители все время заставляли его говорить: «Я люблю тебя». Когда ему впервые сказал эти слова человек не из семьи, он был крайне удивлен, так как был уверен, что признаваться в любви можно по принуждению.

AntebellumEm сообщил, что у него дома постоянно добавляют в английскую речь немецкие слова, хотя его семья живет в США с 1902 года. Когда автор комментария был ребенком, он не понимал, что использует слова из другого языка, и часто попадал в неловкие ситуации. Одна из пользовательница пожаловалась на то, что родители обсуждали с ней свою сексуальную жизнь. Clifton3rds был поставлен в неловкую ситуацию, так как был уверен, что воровать еду из чужих тарелок — это нормально. Мужчина узнал, что в других семьях так не делают, когда был в гостях у родителей своей будущей жены.

CafeSilver рассказал, что его тетя из Техаса держит в морозилке специальную коробку, куда бросает пойманных в доме скорпионов. «Она так и не смогла ответить, почему нельзя просто убить их и выбросить в мусорное ведро», — отметил пользователь. PumpkinPatch404 признался, что в его семье экономили воду, поэтому не смывали после посещения туалета по малой нужде. Однажды он гостил в доме у друга и очень удивил его семью тем, что не смыл за собой.

Ранее в мае пользователи сети обсудили странную привычку, которую они заметили за перекусывающими мужчинами. Журналистка Buzzfeed Даниэлла Эмануэль (Daniella Emanuel) рассказала, что ее отец сперва трясет снэки в руке и только после этого отправляет их в рот. Оказалось, что так делают многие взрослые мужчины: пользователи сети поделились видео, на которых их отцы демонстрируют эту привычку.

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По материалам: lenta.ru

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