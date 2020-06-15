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В "Слуге народа" рассказали, когда определятся с кандидатами на местных выборах

В "Слуге народа" рассказали, когда определятся с кандидатами на местных выборах
Партия "Слуга народа" планирует согласовать кандидатов для участия в местных выборах до середины августа. А до конца июня будут определены претенденты на должности мэров в большинстве областных центров.

По словам главы партии Александра Корниенко, в "Слуге народа" намерены завершить подготовку к выборам еще до официального старта кампании.
"Сейчас мы все, включая наши штабы, ведем очень интенсивную подготовку, чтобы потом, когда начнется кампания, мы смогли заняться агитацией, в соответствии с законом, и другими юридическими и процедурными вопросами. Это и формирование избирательных фондов, и участковых комиссий, и само выдвижение", - сказал в комментарии Корниенко.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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