В "Слуге народа" рассказали, когда определятся с кандидатами на местных выборах

Анастасия Иванова

Партия "Слуга народа" планирует согласовать кандидатов для участия в местных выборах до середины августа. А до конца июня будут определены претенденты на должности мэров в большинстве областных центров.По словам главы партии Александра Корниенко, в "Слуге народа" намерены завершить подготовку к выборам еще до официального старта кампании."Сейчас мы все, включая наши штабы, ведем очень интенсивную подготовку, чтобы потом, когда начнется кампания, мы смогли заняться агитацией, в соответствии с законом, и другими юридическими и процедурными вопросами. Это и формирование избирательных фондов, и участковых комиссий, и само выдвижение", - сказал в комментарии Корниенко.