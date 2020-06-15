Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В США раненный при разгоне протестующих полицейский парализован

В США раненный при разгоне протестующих полицейский парализован

В США раненный при разгоне протестующих полицейский парализованФото: Terray Sylvester / Reuters

В США полицейский, раненный во время беспорядков в городе Лас-Вегас, парализован. Об этом сообщил телеканал KSNV со ссылкой на заявление семьи.

Сотрудник полиции Шэй Микалонис получил ранение в голову во время разгона толпы в ходе протестов, вызванных гибелью при задержании полицией чернокожего американца Джорджа Флойда. Сейчас Микалонис находится в сознании. Полицейский находится на аппарате искусственной вентиляции легких. У него парализовало тело от шеи, он не может говорить, рассказала семья пострадавшего.

Стрелявшим оказался 20-летний Эдгар Саманьего, его задержали по подозрению в покушении на убийство полицейского и незаконное использование оружия.

Ранее сотрудники полиции в США пожаловались, что сталкиваются с ненавистью и неблагодарностью со стороны американцев на фоне протестов, которые проходят в стране после смерти чернокожего Джорджа Флойда. Причем речь идет как о словесных оскорблениях, так и попытках причинить физический вред, например бросить бутылку или кирпич. Так, на 11 июня в результате протестов 749 сотрудников полиции по всей стране получили травмы в результате беспорядков.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Путин назвал причины взятия аэропорта "Слатина" в Косово в 1999 году
Путин назвал причины взятия аэропорта "Слатина" в Косово в 1999 году
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение
У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение
Узбекистан возобновляет международное авиасообщение
Узбекистан возобновляет международное авиасообщение
Посетовавший на безденежье артистов Пригожин рассказал о даче в Швейцарии
Посетовавший на безденежье артистов Пригожин рассказал о даче в
Россияне за рубежом смогут проголосовать по поправкам в Конституцию
Россияне за рубежом смогут проголосовать по поправкам в Конституцию
Друг Андрея Норкина рассказал, какой была супруга телеведущего
Друг Андрея Норкина рассказал, какой была супруга телеведущего
В США раненный при разгоне протестующих полицейский парализован
В США раненный при разгоне протестующих полицейский парализован
Суда «Газпрома» пошли к «Северному потоку — 2» через Суэцкий канал
Суда «Газпрома» пошли к «Северному потоку — 2» через Суэцкий канал
Трамп обвинил СМИ в умалчивании информации о протестах в Сиэтле
Трамп обвинил СМИ в умалчивании информации о протестах в Сиэтле
Банкиры назвали услуги, которые могут стать платными для клиентов
Банкиры назвали услуги, которые могут стать платными для клиентов
Безработица среди чернокожих в США снизилась
Безработица среди чернокожих в США снизилась

Топ на сегодня

Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
В Молдавии вернут ограничения, но не для экономических агентов
В Молдавии вернут ограничения, но не для экономических агентов
Молдавский суд утвердил арест Плахотнюка, готовится запрос на экстрадицию
Молдавский суд утвердил арест Плахотнюка, готовится запрос
Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок
Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок

Еще по теме

Собчак осудила протестующих из-за смерти чернокожего в США
Число жертв перестрелки в Чикаго увеличилось до трех
В США во время массовых беспорядков погиб протестующий
В Париже испугались беспорядков и запретили акцию в память чернокожего