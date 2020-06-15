В США раненный при разгоне протестующих полицейский парализован

Вадим Карасев

Фото: Terray Sylvester / Reuters

В США полицейский, раненный во время беспорядков в городе Лас-Вегас, парализован. Об этом сообщил телеканал KSNV со ссылкой на заявление семьи.

Сотрудник полиции Шэй Микалонис получил ранение в голову во время разгона толпы в ходе протестов, вызванных гибелью при задержании полицией чернокожего американца Джорджа Флойда. Сейчас Микалонис находится в сознании. Полицейский находится на аппарате искусственной вентиляции легких. У него парализовало тело от шеи, он не может говорить, рассказала семья пострадавшего.

Стрелявшим оказался 20-летний Эдгар Саманьего, его задержали по подозрению в покушении на убийство полицейского и незаконное использование оружия.

Ранее сотрудники полиции в США пожаловались, что сталкиваются с ненавистью и неблагодарностью со стороны американцев на фоне протестов, которые проходят в стране после смерти чернокожего Джорджа Флойда. Причем речь идет как о словесных оскорблениях, так и попытках причинить физический вред, например бросить бутылку или кирпич. Так, на 11 июня в результате протестов 749 сотрудников полиции по всей стране получили травмы в результате беспорядков.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.