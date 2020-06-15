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В США решили прекратить платить безработным

В США решили прекратить платить безработнымФото: Lindsey Wasson / Reuters

Окружение президента США Дональда Трампа готовится прекратить выплаты безработным, назначенные на фоне эпидемии коронавируса и падения экономики. Об этом заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, пишет Financial Times.

По его словам, в администрации решили отказаться от пособий уже с августа, поскольку экономика восстанавливается, и к тому моменту появится достаточно рабочих мест.

Кадлоу не исключил, что будет выплачен какой-то бонус при возвращении на работу, но он окажется меньше, чем текущие пособия, размер которых составляет 600 долларов в неделю.

Пакет мер, принятый для поддержки экономики в марте, предусматривал такие выплаты раз в неделю, причем Конгресс, контролируемый демократами, стремился продлить их срок до конца года. Однако Сенат отказался рассмотреть соответствующий законопроект.

В настоящее время, по данным министерства труда США, в стране без работы остается 21 миллион человек. В мае восстановились 2,5 миллиона рабочих мест, а общий уровень безработицы снизился до 13,3 процента. Однако, как указал глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Кэплан, безработица среди чернокожего населения США в мае снизилась только до 16,8 процента.

Между тем авторы исследования Bloomberg Economics пришли к выводу, что нынешние высокие значения показателя могут сохраниться надолго. Чтобы справиться с проблемой, властям придется разработать более гибкий подход к поддержке экономики.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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