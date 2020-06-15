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В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Ограничительные меры, которые были введены в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлили до 22 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев в социальной сети.

«Подписал указ о продлении ограничительных мер в прежнем виде до 22 июня. За последние сутки было подтверждено 233 новых случая коронавируса, за всё время пандемии новая инфекция была обнаружена у 9,5 тыс. пациентов», — написал он.

Губернатор отметил, что пока эпидемиологическая обстановка не позволяет сильнее ослабить ограничительные меры, выразив надежду, что скоро ситуация изменится. Куйвашев добавил, что соблюдение масочного режима в регионе остаётся актуальным.

В Свердловской области с 19 мая были разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Также с 9 июня в регионе работают парикмахерские и магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров.

По данным областного оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 9558 новых случаев заражения COVID-19.

Академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев ранее рассказал «Парламентской газете», что универсального препарата от COVID-19 не будет, по крайней мере в ближайшее время. По его словам, вирус постоянно мутирует, и есть опасения, что он может перейти в более агрессивные формы.

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По материалам: pnp.ru

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