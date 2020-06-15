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В трех слоганах. Трамп намерен озвучить новый лозунг на выборы-2020

В трех слоганах. Трамп намерен озвучить новый лозунг на выборы-2020
Предстоящая президентская кампания действующего американского лидера Дональда Трампа может пройти под новым лозунгом, пишет "Газета.ru" со ссылкой на The Washington Post.

В 2016 году девиз его кампании звучал как "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой").

В текущем избирательном цикле среди предвыборных слоганов Трампа рассматриваются "Keep America Great" ("Сохраним Америку великой"), "Transition to Greatness!" ("Переход к величию!") или "The Best Is Yet to Come" ("Самое лучшее еще впереди").


По данным издания, Трамп в ближайшее время планирует определиться с точным лозунгом.


Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2020 года.

Ранее радио Sputnik сообщило, что

# Политика
По материалам: ria.ru

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