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В Волгоградской области при задержании водителя полиция применила табельное оружие

В Волгоградской области при задержании водителя полиция применила табельное оружие

В поселке Рассвет (Ленинский район, Волгоградской области) полицейским при задержании водителя, нарушившего ПДД, пришлось применить табельное оружие.

По сообщению ГУ МВД России по Волгоградской области вечером в субботу, 14 июня в полицейское отделение поступило сообщение, что в поселке по улицам ездит автомобиль на высокой скорости.

Для выяснения ситуации к месту нарушения был отправлен экипаж ДПС. Увидев нарушителя правил дорожного движения, сотрудники попытались его остановить.

Однако, водитель проигнорировал законные требования и начал на высокой скорости уезжать от стражей правопорядка, создавая при этом аварийную ситуацию.

Сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить автонарушителя. Было сделано несколько выстрелов: предупредительных в воздух и прицельных по колесам автомобиля.

В результате чего автомобиль остановился, и нарушителя удалось задержать. Огнестрельных ранений он не получил.

Им оказался 14-летний подросток, взявший без разрешения отца автомобиль, чтобы «полихачить» на дороге.

Теперь подростка поставили на учет в службу по делам несовершеннолетних, а в отношении отца нарушителя возбуждено административное расследование.

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# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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