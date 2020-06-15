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Великая хартия вольностей ограничила власть английского короля 805 лет назад

Великая хартия вольностей ограничила власть английского короля 805 лет назад

Король Англии Иоанн Безземельный подписал «Великую хартию вольностей» 15 июня 1215 года. Восставшие феодалы и духовенство при поддержке рыцарей вынудили монарха подписать грамоту, получившую название Magna carta — «Великая хартия вольностей».

Этот документ, который гарантировал подданным определённые привилегии и права, до сих пор сохраняет в Великобритании законную силу. Составленная на латыни грамота состояла из преамбулы и 63 статей. Самые известные — 12-я, которая запрещает королю вводить налоги без согласия налогоплательщиков, и 39-я, согласно которой монарх лишён права арестовывать подданных и изымать их имущество без законного приговора суда.

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По материалам: pnp.ru

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