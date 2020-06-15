Великая хартия вольностей ограничила власть английского короля 805 лет назад

Влада Некрасова

Король Англии Иоанн Безземельный подписал «Великую хартию вольностей» 15 июня 1215 года. Восставшие феодалы и духовенство при поддержке рыцарей вынудили монарха подписать грамоту, получившую название Magna carta — «Великая хартия вольностей».

Этот документ, который гарантировал подданным определённые привилегии и права, до сих пор сохраняет в Великобритании законную силу. Составленная на латыни грамота состояла из преамбулы и 63 статей. Самые известные — 12-я, которая запрещает королю вводить налоги без согласия налогоплательщиков, и 39-я, согласно которой монарх лишён права арестовывать подданных и изымать их имущество без законного приговора суда.