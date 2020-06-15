Власти Ингушетии намерены сдать в эксплуатацию в первых числах июля 5 новых детсадов

Анастасия Иванова

Власти Ингушетии намерены сдать в эксплуатацию в первых числах июля пять новых детских садов, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство строительства Республики Ингушетия.

«В конце июня – первых числах июля мы сдадим в эксплуатацию пять новых детских садов, каждый из которых рассчитан на 220 мест. Объекты будут открыты в Магасе, селах Плиево, Али-Юрт, Сурхахи и Насыр-Корт, они уже полностью готовы, сейчас готовятся акты ввода. С начала года мы уже открыли одну школу в Сурхах и 12 детских садов в разных населенных пунктах региона, амбулаторию в Троицком, а также ввели в эксплуатацию 23 тысячи квадратных метров жилья. Это все позволило нам создать около 300 новых рабочих мест», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все дошкольные учреждения построены в рамках нацпроектов, их открытие позволит решить вопрос очередности в детские сады.

«В Магасе вопрос очередности после открытия детского сада будет закрыт более чем на 90%, в четырех сельских поселениях открываемые детские сады сократят очереди примерно на 50%. Четыре детских сада были построены в рамках нацпроекта «Демография» и один – в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Новые объекты не только решат вопрос очередей, но также и помогут частично решить вопрос безработицы. Мы тщательно будем отбирать персонал в детские сады для всестороннего развития детей и подготовки их к школе», - добавили в министерстве.