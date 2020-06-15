Во Франции мажут краской cтатуи де Голлю: «Он тоже поддерживал рабство»

Влада Некрасова

Не успел президент Эммануэль Макрон выступить с заявлением, что Франция не будет переписывать историю и низвергать памятники, как сразу несколько статуй генералу Шарлю-де Голлю были облиты краской. Причём на одной из них было написано, что он поддерживал рабство. Об этом сегодня, 15 июня, сообщило несколько французских СМИ.

В городке Омон на севере Франции (регион О-де-Франс) неизвестные вымазали оранжевой краской бюст генерала-де Голля, находящийся на главной площади напротив церкви. На оборотной стороне стелы было написано: «раб». Такая же надпись появилась вечером рядом с мемориальной доской на улице Виктора Гюго, пишет Courrier-picard.

Эти «акции» состоялись сразу же после пылких заявлений президента республики, которые он сделал вечером в воскресенье на фоне скандалов и беспорядков в соседней Британии, где умудрились обвинить в расизме даже легендарного премьера Уинстона Черчилля. Макрон пообещал, что Франция «не сбросит ни одной статуи».

В Омоне уже начато расследование, чтобы установить виновника хулиганства. Реакция последовала по всему региону, президент регионального совета Ксавье Бертран призвал к «чувствительным наказаниям», назвав оскорбление «скандальным», поскольку он было сделано за несколько дней до юбилея знаменитой речи Шарля-де Голля «Сражающаяся Франция». Де Голль произнес ее 18 июня 1940 года, она дала толчок движению Сопротивления во время Второй мировой войны.