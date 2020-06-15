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Во Львове таинственно исчезли две школьницы

Во Львове таинственно исчезли две школьницы

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Правоохранители Львова ведут розыск двух без вести пропавших девочек 13 и 14 лет. Напомним, ранее на Донбассе полиция и добровольцы полночи искали троих маленьких детей

— Информация о без вести пропавших львовянках — 14-летней Виктории Савке и 13-летней Ирине Луковой — поступила в полицию ночью в понедельник, 15 июня, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области. — В поисках детей задействованы сотрудники Шевченковского отдела полиции и другие подразделения. По факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с приметкой «Без вести пропали».

14-летняя Виктория Савка и 13-летняя Ирина Лукова

Как сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, в воскресенье, 14 июня, в спальном районе Рясне -2 родственники посадили девочек в такси, которое должно было отвести их в район Рясне. Но домой они не доехали, а телефоны оказались выключенными. Водитель такси был найден. По его словам, дети таки доехали до Рясне и вышли на улице Шевченко возле магазина «Сильпо», куда они направились дальше, он не знает.

Вика и Ира

Полиция просит всех, кто владеет любой информацией о пропавших девочках, сообщить на оперативную линию 102.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о причинах исчезновения и гибели 6-летней Милены из Харькова .

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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