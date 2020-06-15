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ВОЗ усомнилась в причинах вспышки нового коронавируса в Китае

ВОЗ усомнилась в причинах вспышки нового коронавируса в КитаеФото: THOMAS PETER / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) усомнилась в том, что вспышка нового коронавируса началась на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина «Синьфади». Об этом Reuters рассказал руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Специалист подчеркнул, что необходимо более тщательно рассмотреть все возможные источники заражения. «Я не верю в то, что это основная гипотеза. Хотя ее и надо подробно изучить», — заявил он.

Представитель ВОЗ отметил, что ожидает публикации Китаем полной генетической информации о новом коронавирусе, который, возможно, пришел из Европы. Многие эксперты также усомнились в возможности того, что рыба, которую завезли на рынок, была заражена и стала источником повторной вспышки заболевания.

Ранее китайские СМИ заявили об обнаружении нового коронавируса на одном из рынков столицы. Управляющий рынком уточнил, что SARS-CoV-2 нашли на доске, которая используется для разделки импортированного лосося. Выяснилось, что зараженная рыба поступила на рынок с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг распространения вируса.

Проверка рынка «Синьфади» была организована после того, как в китайской столице впервые после двухмесячного перерыва коронавирусной инфекцией заболели несколько человек. В Пекине в связи с обнаружением новых заболевших частично или полностью закрыли все продуктовые рынки.

По последним данным, всего в Китае заразились 84,4 тысячи человек. Из них 4638 человек скончались, практически все остальные уже выздоровели.

Первая вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства утверждала, что первый случай там был зафиксирован как минимум еще в ноябре.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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