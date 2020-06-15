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Возобновление авиасообщения: Минздрав разделил страны на две зоны

Возобновление авиасообщения: Минздрав разделил страны на две зоны
В связи с запуском международного авиасообщения с 15 июня для пассажиров из стран так называемых "красной" и "зеленой" зоны будут действовать разные правила. К странам "красной" зоны относятся те, в которых число активных случаев коронавируса превышает 40 на 100 тысяч населения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
"Мы делим страны на "красную" и "зеленую" зону. "Красная" зона – это страны, с эпидемиологической ситуацией хуже, чем в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных случаев заболеваний на 100 тысяч населения. Этот показатель мы будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения. Страны с большим показателем – "красная" зона, с меньшим – "зеленая", – сообщил Степанов.

У всех иностранцев должен быть страховой полис, который покрывает лечение в случае заболевания COVID-19. При этом те, кто прилетит из стран "красной" зоны должны будут проходить самоизоляцию или обсервацию. Приезжающие из стран "зеленой" зоны будут освобождены от самоизоляции.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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